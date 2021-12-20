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Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm - Son Dakika

Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm

20.12.2021 09:22

Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Yaptığı paylaşımlarla artan dolar ve euro kuruna tepki gösteren sunucu, "'Dolarla ne işiniz var?' diyorsunuz. Peki neden her şey zam geliyor?" ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren sunucu Ece Erken, dolar ve euronun artışından sonra ürünlere gelen zamlara sitem etti. Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Erken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

"NEDEN HER ŞEYE ZAM GELİYOR?"

2,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımlar yapan Erken, şunları yazdı: "Sayın Cumhurbaşkanımız 'dolarla ne işiniz var?' diyor peki o zaman neden her şeye zam geliyor? Tamam doların 17 olmasından bize ne, neden zam? Kiralara, evlere, motorine, akaryakıta, telefona bile... Biz dolar kazanmıyoruz. 42 bin TL bir telefon fiyatı. En basitinden Zara oldu Beymen... Biz zaten ülke olarak olduk outlet.

"NEDEN HERKES SUSUYOR?"

Acil çözüm acil... Neden herkes susuyor? Her gün bir şeye tonlarca zam yapılıyor ve asıl felaketler başlamadı. AVM'ler tıka basa, evler uçtu, kiralar keza.. Ve herkes susuyor. Müzik sustu, müzisyenler ayaklandı ya klipler çekti, Hakan Altun'lar falan videolar çektiler. Şimdi müzik devam ediyor ama biz sustuk. Çok acayibiz. Peki ona da peki."

Cumhurbaşkanı'na seslenen Ece Erken, artan dövize isyan etti: Her şeye zam geliyor, acil çözüm
Cumhurbaşkanı'na seslenen Ece Erken, artan dövize isyan etti: Her şeye zam geliyor, acil çözüm
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ece Erken, dolar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm - Son Dakika
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