Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde hayranları ile buluşan Grup Ayna'nın solisti Erhan Güleryüz, sahnede pot üstüne pot kırdı. Sahnede konuşan sanatçı, Kurucaşile ilçesini önce Bartın diye anons etti. Ahşap tekne ve yatları övmek isteyen sanatçı, fiberglas tekne yerine prefabrik sandal derken, ilçe yerine ise belde telaffuzunda bulundu.

Osmanlı donanmasına gemi yapılan Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 24. Ahşap Yat ve Tekne Festivali gerçekleştirildi. Festivalin son gününde, Liman alanında sahneye Türk rock müziğinin köklü gruplarından olan ve bir döneme damgasını vuran Ayna sahne aldı. Kendi şarkılarının yanı sıra sevilen sanatçıların eserlerini de seslendiren grubun solisti Erhan Güleryüz, sahnede yaptığı konuşmalarda ise pot üstüne pot kırdı. Konser verdiği Kurucaşile ilçesini "Bartın" diye anons eden sanatçı, uyarılar üzerine hatasını düzeltti. Kendisine ait parçalarla alandakilere keyifli anlar yaşatan sanatçıya Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş tarafından ahşap tekne maketi verildi.

Verilen maket nedeniyle Başkan Güneş'e teşekkür eden sanatçı, "Bundan sonra kimse Ayna, sandalsız bir grup diyemez" diyerek, espri yaptı. Başkan Güneş ise, bu espriye, "Ayna grubu ilçemize karadan geldi ama denizden geri göndereceğiz" diye cevap verdi.

Seslendirdiği şarkılarla hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Erhan Güleryüz, ahşap yat ve tekneleri övmek için yaptığı konuşmasında art arda iki pot daha kırdı. Gösterilen misafirperverlik nedeniyle bölge insanına teşekkür eden sanatçı, ahşap tekneleri övmek isterken, "fiberglas" yerine "prefabrik sandal" derken, Kurucaşile ilçesi için ise belde telaffuzunda bulundu. Erhan Güleryüz, konuşmasında, "Daima doğadan tarafım. Daima denizi, ağacı, toprağı, bitkiyi seviyorum. Prefabrik sandallar varya, onlardan nefret ediyorum. Plastikten yapılanları. Tahta olacak ya, ahşap olacak. Yüzyıllardır burda bir sanaat yaşatılıyor. Bakın zanaat demedim, sanat dedim. Çünkü bir sanattır bu. Ne mutlu size, çok güzel bir beldede yaşıyorsunuz" diye konuştu.

Ayna grubunun sahnede olduğu anlarda ise atılan havai fişek gösterileri ise görsel şölene neden oldu. Sanatçı, şarkılarını seslendirdiği, Ferdi Tayfur, Cem Karaca, Özkan Uğur, Ahmet Kaya gibi sanatçıları da seyircilere alkışlattı.