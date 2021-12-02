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Erkan Petakkaya, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Erkan Petakkaya, hastaneye kaldırıldı

02.12.2021 21:41
Erkan Petakkaya, hastaneye kaldırıldı

Şimdilerde Star TV'de ekranlarında yayınlanan Sana Söz adlı dizide Ömer Komiser karakterine hayat veren Erkan Petakkaya, böbrek rahatsızlığı sebebiyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreğinde yaşanan sorun nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE YATIRILDI

Snob Magazin'in özel haberine göre; Star TV'de çekimleri devam eden Söz Sende adlı dizinin başrolü Petekkaya, böbrek ağrısı nedeniyle acil olarak hastaneye yatırıldı. Hastaneye yatırılan Erkan Petekkaya'nın tedavisine burada devam edildiği öğrenildi.

BÖBREK TAŞI NEDENİYLE AMELİYAT OLMUŞTU

Böbrek taşı nedeniyle bir dönem sürekli hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, dört yıl önce ameliyat olmuştu.

Erkan Petakkaya, hastaneye kaldırıldı

Erkan Petekkaya, Star, 112, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Erkan Petakkaya, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Magazin


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