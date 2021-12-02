Erkan Petakkaya, hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreğinde yaşanan sorun nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE YATIRILDI

Snob Magazin'in özel haberine göre; Star TV'de çekimleri devam eden Söz Sende adlı dizinin başrolü Petekkaya, böbrek ağrısı nedeniyle acil olarak hastaneye yatırıldı. Hastaneye yatırılan Erkan Petekkaya'nın tedavisine burada devam edildiği öğrenildi.

BÖBREK TAŞI NEDENİYLE AMELİYAT OLMUŞTU

Böbrek taşı nedeniyle bir dönem sürekli hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, dört yıl önce ameliyat olmuştu.