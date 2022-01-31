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Erol Evgin Ankaralıları Mest Etti - Son Dakika

Erol Evgin Ankaralıları Mest Etti

31.01.2022 17:20
Erol Evgin Ankaralıları Mest Etti

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam KerkiSolfej'in organizasyonuyla Ankara ATO Congresium'da konser verdi. İşte detaylar…

Soğuk havaya rağmen Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserinde; "İçimdeki Fırtına", "Ateşle Oynama", "Deli Divane", "Bir Bakışın Yetti", "Hep Böyle Kal" gibi altın şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan söyleyen Erol Evgin, geceyi Turgut Uyar'ın "Umuttur" şiirinden okuduğu satırlarla sonlandırdı.

"Umut kaçınılmaz gelecektir

Bütün gümbürtüsüyle

Umut kaçınılmaz gerçektir çünkü

Biri Asya'da biterken söz gelişi, Şili'de öbürkü başlar"

Erol Evgin Ankaralıları Mest Etti

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Turgut Uyar, Erol Evgin, Fırtına, Umut, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Erol Evgin Ankaralıları Mest Etti - Son Dakika Magazin


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