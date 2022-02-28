Erol Evgin ile Rüya Gibi Gece - Son Dakika
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Erol Evgin ile Rüya Gibi Gece

28.02.2022 09:26
Erol Evgin ile Rüya Gibi Gece

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Günay Restaurant'ta sahne aldı. Gülben Ergen'den sonra sahneye çıkan Erol Evgin, gecenin açılışını "Rüya" isimli şarkısıyla yaptı. İşte detaylar…

'Vatan savunması dışında savaş cinayettir'

Sanatçı Erol Evgin izleyenlere "Hoş geldiniz" dedikten sonra "Korona yetmedi bir de savaş çıktı başımıza. 'Vatan savunması dışında savaş cinayettir' demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce söylemiş, ne kadar değerli bir söz" cümlelerinin ardından "Sitem", "Ateşle Oynama", "Deli Divane", "Bir Bakışın Yetti" gibi sevilen şarkılarını İstanbullularla hep bir ağızdan söyledi.

Kulis ziyareti

İzleyenler arasında olan Gonca Vuslateri ve annesi Züleyha Ertan, Metin Özülkü, Mimar Eren Yorulmazer, Hakan Eren, Gülşah Saraçoğlu konserinin ardından Erol Evgin'i, kulisinde ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Erol Evgin kimdir?

Bir döneme damgasını vuran başarılı sanatçı Erol Evgin, 16 Nisan 1947 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. POPSAV'ın kurucusu olan, Türk pop müziği sanatçısı Erol Evgin, aynı zamanda sunuculuk, oyunculuk ve mimarlık da yapmıştır. Liseyi İstanbul Erkek Lisesinde, üniversiteyi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Mimarlık Bölümünde okumuştur. Oğlu Türk pop müziği sanatçısı Murat Evgin'dir.

Emel Evgin'le evli ve 2 çocuk babasıdır.

Erol Evgin ile Rüya Gibi Gece
Erol Evgin ile Rüya Gibi Gece

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Kaynak: Snob Magazin

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