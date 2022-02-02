Üye Girişi
Erol Evgin'in acı günü! Ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti - Son Dakika

Erol Evgin'in acı günü! Ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti

02.02.2022 21:53

Yaz aylarında ağabeyini kaybeden sanatçı Erol Evgin, yine bir acı haber aldı. Ağabeyi Arif Hikmet Evgin'i yitiren Erol Evgin, "Acım büyük" paylaşımı yaptı.

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Erol Evgin, aylar sonra diğer ağabeyi Arif Hikmet Evgin de kaybetti.

"ACIM BÜYÜK"

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 74 yaşındaki Evgin, "Canım ağabeyim Arif Hikmet Evgin'i, kaybettim. Acım büyük..." ifadelerini kullandı.

Erol Evgin'in acı günü! Ağabeyi Arif Hikmet Evgin yaşamını yitirdi

YAZ AYINDA DA DİĞER AĞABEYİNİ KAYBETMİŞTİ

Erol Evgin geçtiğimiz yaz aylarında da ağabey acısı yaşamıştı. Usta sanatçının diğer ağabeyi Atilla Evgin de ağustos ayında yaşamını yitirmişti.

YORUMLAR
500

Arif Hikmet, Erol Evgin, Medya, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Erol Evgin'in acı günü! Ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
21:42 İstanbul kara kışta gazsız kaldı! Vatandaş mağdur oldu, kesinti saatlerce devam edecek
21:28 Sosyal medyada gündem oldu! Genç kadın, eski eşinin işkence anlarını yayınladı
21:26 Son Dakika: Şırnak Cizre'de hudut karakoluna terör saldırısında bir asker şehit oldu
21:00 Yapılan son seçim anketinde HDP sürprizi! Aldıkları yüzde 13.5'lik oy oranı seçimin kaderini değiştirebilir
20:47 Galatasaray taraftarını çıldırttı! Gedson Fernandes'in tanıtım klibinde olay gönderme
20:44 HDP'den ortak aday yorumu: Mutabakat oluşursa muhalefetin bu fikrine açığız
20:35 Lanetli defineye dokunan adam kendinden geçti, olayın aslını duyanlar daha çok eğlendi
20:09 Kolombiya'da korkunç cinayet! Ormanlık alanda tecavüz ettikleri 4 çocuk annesi kadını çırılçıplak bırakıp kaçtılar
19:57 Türkiye - Ermenistan uçuşlarının tekrar başlaması sonrası Erivan'dan kalkan ilk uçak İstanbul'a indi
19:56 Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe tecrübeli futbolcunun transferinden vazgeçti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 21:57:11. #1.12#
SON DAKİKA: Erol Evgin'in acı günü! Ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement