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Erol Evgin İzmir'de unutulmaz bir konser verdi - Son Dakika
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Erol Evgin İzmir'de unutulmaz bir konser verdi

Erol Evgin İzmir\'de unutulmaz bir konser verdi

Erol Evgin, İzmir'de sahneye çıkarak Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarından marşlara uzanan repertuvarındaki tüm şarkıları mekanı dolduran konuklarıyla birlikte söyledi. Usta sanatçı, 55 yıllık müzik yolculuğunda ülkemizin her köşesinde şarkılar söylediğini belirterek, şarkıların birleştirici ve iyileştirici olduğunu ifade etti.

04.02.2024 00:13  Güncelleme: 00:14
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İzmir'de sahneye çıkan Erol Evgin, gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarından marşlara uzanan repertuvarındaki tüm şarkıları mekanı dolduran konuklarıyla hep bir ağızdan söyledi.

Usta sanatçı, "55 yıllık müzik yolculuğumda, hani derler ya Edirne'den Karsa, ülkemin her köşesinde şarkılar söyledim.

Erol Evgin: Şarkılar antidepresandır

Şarkılar, türküler birleştirir, iyileştirir. Şarkılar antidepresandır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik

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