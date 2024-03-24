Biletleri sold out olan konserini "Söyle Canım" isimli şarkısıyla açan sanatçıya, gece boyunca söylediği, Türk pop müziğine damga vurmuş, şarkılarında 3 bin kişilik coşkulu dev bir İstanbul korosu eşlik etti.
Erol Evgin, konserinin ilerleyen saatlerinde "Bu akşam sahnemde sürpriz bir konuğum var. Başarılı, genç kardeşim Atiye, bizlerle" sözleriyle, izleyenlerin alkışları eşliğinde pop müziğin sevilen ismi Atiye'yi sahneye davet etti.
Sanatçılar, Evgin'in "Altın Düetler 2" albümünde birlikte seslendirdikleri, sosyal medyada viral olan "Tüm Bir Yaşam" isimli şarkıyı birlikte seslendirdiler.
Şarkı sonrasında Evgin, Atiye'ye teşekkür ederken, Atiye de; "Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sahnenizde olmaktan onur duydum" diyerek, Evgin'e teşekkür etti.
Son Dakika › Magazin › Erol Evgin ve Atiye'nin unutulmaz düeti - Son Dakika
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş, peş peşe verdiği doğru cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Berk Göktaş, 24 Mart Pazar akşamı sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.
Yaman, 'Bil Bakalım' oyununda Yasin'le yaşadığı tartışma hakkında konuştu. Ayrıca, Batuhan Mavi takımda isminin yazılmasına sitem etti. Mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı ve lüks bir villada yemek yedi. Acun Ilıcalı ise yeni kuralları açıkladı. Kırmızı takımda ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu oldu.
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen İnanır'ın beyin damarlarında pıhtı atması tespit edildi. Doktorlar müdahale ediyor.
Hastaneye kaldırılan sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden ilk açıklama geldi. Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Tıkalı damardaki pıhtı alındı, entübe olarak yoğun bakımda takip ediliyor." diyerek İnanır'ın durumunun stabil olduğunu söyledi.
İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirip bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen usta oyuncu Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeni Levent İnanır'dan geldi. İnanır, "Pıhtı atması oldu beyinde. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki araz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için. İyi olacak diye düşünüyoruz" diye konuştu.
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Beykoz'daki evinde rahatsızlanan İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam ediyor.
Yeşilçam'ın efsane aktörü Kadir İnanır, İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirerek bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Beyin tomografisi ve MR çekilecek İnanır'a çıkacak test sonucuna göre tedavi uygulanacağı belirtildi.
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