Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak - Son Dakika
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Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti\'nde rol alacak
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Ayrılık rüzgarlarının estiği Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Çimen' karakterini canlandıracak yeni oyuncu netleşti. Sezon finalinde veda eden Selin Türkmen’in yerine kadroya Asena Keskinci dahil oldu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezon öncesi yaşanan kadro değişimleriyle gündemden düşmüyor. Feyza Civelek, Ceren Karakoç ve Neslihan Yeldan gibi kilit isimlerin ani vedasıyla çalkalanan yapımda, merakla beklenen "Yeni Çimen" karakterinin kim olacağı sorusu yanıtını buldu.

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak

ÇİMEN KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Selin Türkmen'in veda etmesinin ardından senaryoda yer almaya devam edecek olan Çimen karakterine yeni sezonda genç oyuncu Asena Keskinci hayat verecek.

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak

EROTİK SAHNELERİ GÜNDEM OLMUŞTU 

    Çocukluk yıllarında yayınlanan Bez Bebek dizisindeki 'Yağmur' rolüyle hafızalara kazınan Asena Keskinci, kariyerine birçok farklı projeyle devam etti. Son olarak HBO Max platformunda yayınlanan Jasmine dizisinde başrol üstlenen genç oyuncu, projedeki iddialı ve cesur sahneleriyle de son dönemde sosyal medyada adından sıkça söz ettirmişti.

    Selin Türkmen, Magazin, Son Dakika

    Son Dakika Magazin Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak - Son Dakika

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