Erzincan'da Altın Madeni Heyelanı: İddialar Sosyal Medyayı Salladı - Son Dakika
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Erzincan'da Altın Madeni Heyelanı: İddialar Sosyal Medyayı Salladı

Erzincan\'da Altın Madeni Heyelanı: İddialar Sosyal Medyayı Salladı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucunda 9 işçi heyelan altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, sosyal medyada 'Kayan sahadaki toprak siyanürlü' iddiası gündem oldu. Çevre Bakanlığı ise bölgede herhangi bir kirlilik tespit edilmediğini açıkladı. İddiaların ardından Mustafa Sandal, Binali Yıldırım'a seslenerek bölgeye gitmesini ve toprak alarak vatandaşların içine su serpmesini istedi. Eski Başbakan Binali Yıldırım ise siyanür iddialarını yalanladı.

15.02.2024 16:12
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında toprak kayması meydana geldi. Milyonlarca metreküp toprak aktı. 9 işçi heyelan altında kaldı ve kurtarma çalışmaları devam ederken iddiaların ardı arkası kesilmedi.

"Kayan sahadaki toprak siyanürlü" iddiası sosyal medyayı salladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede şu ana kadar bir kirlilik tespit edilmediğini açıkladı ancak bu açıklama da sosyal medyada yeterli bulunmadı.

"ONA DA BU YAKIŞIR"

İddiaların ardı arkası kesilmezken Mustafa Sandal Binali Yıldırım'a seslendi. Mustafa Sandal paylaşımında "Benim bildiğim Erzincan'ın yiğit evladı Sayın Binali Yıldırım, herkesin gönlünü ferahlatmak adına bölgeye gider, koruma kıyafeti olmaksızın oradan bir avuç toprağı çıplak elleriyle alır ve hem memleketlilerinin hem de vatandaşlarının içine su serper. Ona da bu yakışır!" dedi.

Erzincan'da Altın Madeni Heyelanı: İddialar Sosyal Medyayı Salladı

SİYANÜR AÇIKLAMASI

Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kayması sonrası siyanür iddialarıyla ilgili "Bu konuda da özellikle ben arkadaşlara sordum.

Aslında bu ayrıştırma yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok, ne heyelan ne de başka bir hareket" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Magazinkolik

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SON DAKİKA: Erzincan'da Altın Madeni Heyelanı: İddialar Sosyal Medyayı Salladı - Son Dakika
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