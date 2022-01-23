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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler 2. kez koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler 2. kez koronavirüse yakalandı

23.01.2022 15:39

Sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Test sonucunu paylaşan Yenenler, durumu hakkında bilgi verdi.

2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasıyla ismini duyuran daha sonra Eser Yenenler ile hayatını birleştiren Berfu Yıldız Yenenler, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü.

"EVET KÖTÜ HABER GELDİ"

Sosyal medya fenomeni, pozitif olan test sonucunu Instagram'dan yayınladı. Yenenler, "Evet kötü haber geldi maalesef ben de Covid pozitifim. Dünden beri birçok test yaptım ikna olmak adına, çünkü zaten şu an her hastalık çok salgın ama maalesef Covid'miş. Şimdilik çok rahat ve neredeyse sıfır semptomla geçiriyorum. Bu şekilde devam eder umarım. Çocuklar ve Eser iyi. Kendimi ihtimal olduğu anda izole ettim. Umarım onlara da bir şey olmadan ben tek başıma hızlıca atlatacağım" diye yazdı.

Berfu Yenenler'den kötü haber
Berfu Yenenler'den kötü haber
Berfu Yenenler'den kötü haber
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler 2. kez koronavirüse yakalandı
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Eser Yenenler, Miss Turkey, Koronavirüs, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler 2. kez koronavirüse yakalandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler 2. kez koronavirüse yakalandı - Son Dakika
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