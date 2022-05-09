Eşinden Ayrı Düştü! İşte İlk Açıklaması... - Son Dakika
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Eşinden Ayrı Düştü! İşte İlk Açıklaması...

09.05.2022 20:48
Eşinden Ayrı Düştü! İşte İlk Açıklaması...

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, bir hafta önce tenis turnuvası için Miami'ye giden eşi Cansel Elçin'i çok özlediğini söyledi. İşte detaylar...

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, bir hafta önce tenis turnuvası için Miami'ye giden eşi Cansel Elçin'i çok özlediğini itiraf etti.

City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen oyuncu, eşi Cansel Elçin'i çok özlediğini ve bu özlemin bitmesine bir gün kaldığını söyledi.

"ENGİNAR YAPACAĞIM"

Bayat, "Eşimi çok özledim. Bir hafta oldu ama çok uzun geldi bu bir haftalık süre. Mutfak alışverişine çıktım. Ona en sevdiği yemekleri hazırlayacağım. En çokta enginar yemeğini seviyor" diye konuştu.

Eşinden Ayrı Düştü! İşte İlk Açıklaması...
Eşinden Ayrı Düştü! İşte İlk Açıklaması...
Eşinden Ayrı Düştü! İşte İlk Açıklaması...

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Zeynep Tuğçe Bayat, Cansel Elçin, Tenis, Miami, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eşinden Ayrı Düştü! İşte İlk Açıklaması... - Son Dakika


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