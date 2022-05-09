Eşinden Ayrı Düştü! İşte İlk Açıklaması... - Son Dakika

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, bir hafta önce tenis turnuvası için Miami'ye giden eşi Cansel Elçin'i çok özlediğini itiraf etti.

City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen oyuncu, eşi Cansel Elçin'i çok özlediğini ve bu özlemin bitmesine bir gün kaldığını söyledi.

"ENGİNAR YAPACAĞIM"

Bayat, "Eşimi çok özledim. Bir hafta oldu ama çok uzun geldi bu bir haftalık süre. Mutfak alışverişine çıktım. Ona en sevdiği yemekleri hazırlayacağım. En çokta enginar yemeğini seviyor" diye konuştu.