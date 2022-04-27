Eşinden Boşandığı Ortaya Çıktı! İşte Boşanma Gerekçesi - Son Dakika
Üye Girişi

Eşinden Boşandığı Ortaya Çıktı! İşte Boşanma Gerekçesi

27.04.2022 13:38
Eşinden Boşandığı Ortaya Çıktı! İşte Boşanma Gerekçesi

Oyuncu Ceren Moray, 2017 yılında Fransız Nico Brun ile Bodrum'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin boşandığı ortaya çıktı. İşte sürpriz boşanmanın perde arkası...

Gazeteci İsmail Bayrak'ın haberine göre; Kavak Yelleri, O Hayat Benim ve Avlu gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Ceren Moray'ın, Fransız Nico Brun'dan boşandığı ortaya çıktı.

EVLİLİKLERİNİ YÜRÜTEMEDİLER

Çiftin, evliliklerini yürütemediği ve bu yüzden anlaşmalı olarak ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

İkilinin 5 yıl süren bu evliliğinden çocuğu bulunmuyor.

TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI

Ceren Moray, eşi Nico ile nasıl tanıştıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

"Barselona'daki bir gece kulübünde tanıştık. Ertesi gün buluştuk. Beni otelimden aldı. Çok şıktı. Kol düğmesi bile takmıştı. Bende parmak arası terlikler vardı. 2.5 saatlik sohbette kötü İngilizcemle konuşmaya çalıştım."

CEREN MORAY KİMDİR?

Ceren Moray, 5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır'da doğdu. Babası Diyarbakırlı bir Kürt olan Moray'ın annesi Kastamonulu'dur. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı. Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Bir süre Pera Güzel Sanatlar Bölümünde eğitim aldı. Üniversite eğitimini, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldı ve 2009 yılında mezun oldu.

Ceren Moray ilk kez 2003 yılında ekrana gelen 'Serseri Aşıklar' adlı dizide rol aldı.

2012 yılında yayımlanan İşler Güçler adlı dizide Zehra karakterini, 2014-2017 yılları arasında yayımlanan O Hayat Benim adlı dizide ise Efsun karakterini canlandırdı.

2018-2019 yılları arasında yayımlanan Avlu adlı dizide Azra karakterini canlandırdı. 2020 yılında yayımlanmaya başlayan Öğretmen adlı dizide Zeynep karakterine hayat vermiştir.

Eşinden Boşandığı Ortaya Çıktı! İşte Boşanma Gerekçesi
Eşinden Boşandığı Ortaya Çıktı! İşte Boşanma Gerekçesi
Eşinden Boşandığı Ortaya Çıktı! İşte Boşanma Gerekçesi

YORUMLAR
500
5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ceren Monay Fransız eşinden boşandı 5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ceren Monay Fransız eşinden boşandı AYBÜ'de çeşitli kulüplere üye öğrenciler iftarda bir araya geldi AYBÜ'de çeşitli kulüplere üye öğrenciler iftarda bir araya geldi

İsmail Bayrak, O Hayat Benim, Ceren Moray, Tiyatro, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eşinden Boşandığı Ortaya Çıktı! İşte Boşanma Gerekçesi - Son Dakika


Son Dakika
13:22 Bülent Arınç'tan Kadir Gecesi vesilesiyle "adil yargılanma hakkı" ve "adalet" mesajları: Gezi davasını mı işaret etti?
13:14 Teknik Direktör Jorge Jesus Fenerbahçe hakkında konuştu: Görüştüm ama anlaşma yok
13:06 Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir
12:59 Millet bahçesi tabelasındaki M harfini çalıp sattı, tutuklandı! 7 yıla kadar hapsi isteniyor!
12:48 Rusya'dan Batı'ya tehdit: Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin askeri üslerini vurabiliriz
12:40 Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk
12:38 ''Ya bana katılın ya yolumdan çekilin'' diyen Kılıçdaroğlu: Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 13:44:17. #1.11#
SON DAKİKA: Eşinden Boşandığı Ortaya Çıktı! İşte Boşanma Gerekçesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement