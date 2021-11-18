Eşinin gözü önünde başka erkekle öpüştü!

Boşanmak üzere olan bir çiftin hikayesini konu alan oyunda salon tıklım tıklımdı. İrfan Kangı'nın "Ayhan" karakterine hayat verdiği oyunda Selen Görgüzel, Ayhan'ın boşanmak üzere olduğu "Özlem" karakterini canlandırdı.

Oyunun ilerleyen dakikalarında ise dikkat çeken bir öpüşme sahnesi gerçekleşti.

İRFAN KANGI, HAMDİ ALKAN'DAN İZİN İSTEDİ

Tiyatro oyununda Ayhan'ı oynayan Kangı, oyunu keserek eşi Selen Görgüzel'i izlemeye gelen yönetmen Hamdi Alkan'a dönerek "Hamdi abi şimdi Selen Görgüzel'i izinle öpeceğim. İlişkimizi etkilemez umarım. Benim eşimde burada. Hanım beni eve almayacak" diyerek güldürdü.

İrfan Kangı ve Selen Görgüzel'in öpüştüğü anlar geceye damga vurdu.

"Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda yer alan oyuncular, oyun sonunda tiyatroseverlerin alkışlarını kabul etti.

Geçtiğimiz günlerde, "Hamdi ile çok boşanma kararı aldık, sonra gece beraber sarılıp uyuduk" diye açıklama yapan Selen Görgüzel Alkan, 'şiddet' iddialarına da yanıt verdi: "Aramızda sadece sözlü şiddet oldu. Ben bu kasları boşuna mı yaptım, yoksa direkt çakarım."