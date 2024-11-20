Eski oryantal Asena'dan samimi açıklamalar: Yıllarca bedenimle anlattım - Son Dakika
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Eski oryantal Asena'dan samimi açıklamalar: Yıllarca bedenimle anlattım

Eski oryantal Asena\'dan samimi açıklamalar: Yıllarca bedenimle anlattım

Bir dönemin oryantal deyince akla gelen ilk ismi Asena, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Mesleğinin zorluklarından bahseden Asena, hayatındaki her şeyi bedeniyle anlatmaya çalıştığını ifade etti. Dansçı olmanın zorluklarından bahseden Asena, samimi açıklamalarda bulundu.

20.11.2024 16:19
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Eski oryantal Asena, katıldığı programda mesleğinin zorluklarını anlattı. Asena, ''Yıllarca bedenimle hayatımdaki her şeyi karşı tarafa anlatmaya çalıştım'' sözleriyle dikkat çekti.

Bir dönemin oryantal deyince akla gelen ilk ismi Asena, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Oryantali bıraktıktan sonra yurt dışına yerleşen şimdilerde müzik piyasasına giren Asena, katıldığı programda adeta içini döktü.

'BENİM DANSIM ANNEMDİ'

Dans figürleriyle hafızalara kazınan ünlü isim, ''Ben kendim bir şey uydurdum. O da iş yaptı. Her zaman alkışlandım. Güzel karşılandım. Dans deyince türleri, tavırları var. Beno sert taraftaydım. Maskülendim. Ben çocuktum benim dansım annemdi'' diye konuştu.

Dansçı olmanın zorluklarından söz eden Asena, ''Şarkıcılar elinde mikrofon var bir şekilde kendini ifade eder. O gün morali bozuksa, slow şarkılar okur. Ama ben, yıllarca bedenimle hayatımdaki her şeyi karşı tarafa anlatmaya çalıştım. Her şeyi de anladılar.'' dedi.

Magazin, Sanat, Yaşam, Asena, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski oryantal Asena'dan samimi açıklamalar: Yıllarca bedenimle anlattım - Son Dakika

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