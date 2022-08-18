Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi

18.08.2022 19:52

Aşkı Memnu dizisinden eski partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile bir proje için tekrar bir araya gelen Beren Saat'in son fotoğrafında ayağının sargılı olması, hayranlarını korkuttu.

Aşkı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter karakteri uzun yıllardan bu yana hafızalardan çıkmayan ünlü oyuncu Beren Saat, uzun yıllar aradan sonra eski rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı projede buluştu. Projeden gelen ilk fotoğraf, Beren Saat hayranlarını heyecanlandırırken, ünlü oyuncun son fotoğrafı ise hayranlarını hayli korkuttu.

AYAĞINDAKİ SARGI DİKKAT ÇEKTİ

Beren Saat, dün akşam eşi Kenan Doğulu'nun Harbiye Açıkhava'daki konserine gitti. Saat'in konserden sonra paylaştığı bir fotoğraftaki detay ise hayranlarını korkuttu. Ayağında sargı olan güzel oyuncunu sette geçirdiği kaza nedeniyle ayağının sarıldığı iddia edildi.Çekimlerde bir sakatlık yaşayıp, yaşamadığı ise merak konusu oldu.




YORUMLAR
500

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi - Son Dakika


Son Dakika
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:19 Damadını şarampole yuvarlayıp öldüren kayınpederden feci iddia: Kızımı fuhuş yapmaya zorluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 20:14:01. #1.12#
SON DAKİKA: Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement