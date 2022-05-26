Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı - Son Dakika
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Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı

26.05.2022 14:25
Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı

2017 ve 2019 yıllarında Survivor'da yarışan sporcu Sabriye Şengül, sosyal medya hesabından sarı bikinisiyle paylaşımda bulundu. Şengül'ün paylaşımı hayranları tarafından büyük ilgi çekti.

2017 ve 2019 yıllarında Survivor kadrosunda yer alan ve eğlenceli kişiliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan kick boksuçu Sabriye Şengül, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

ALEV VE KALP EMOJİLERİ YAĞDI

416 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Sabriye Şengül, antrenman paylaşımlarının yanı sıra iddialı pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor. Kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 34 yaşındaki kick boksçu, son olarak sarı çiçek desenli bikinisiyle verdiği bir pozunu yayınladı. Başarılı sporcunun paylaşımına kısa sürede kalp ve alev emojileri yağdı.

İşte Sabriye Şengül'ün bikinili pozu:

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül, bikinili pozunu paylaştı
Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
YORUMLAR
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Bülent Ersoy'un mezarlıktaki sözleri sosyal medyayı salladı: Ben standart mezara sığmam ki Bülent Ersoy'un mezarlıktaki sözleri sosyal medyayı salladı: Ben standart mezara sığmam ki Düğünle ilgili paylaşım sosyal medyayı çalkaladı: 2020'de eniştemdi şimdi eşim Düğünle ilgili paylaşım sosyal medyayı çalkaladı: 2020'de eniştemdi şimdi eşim

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Son Dakika Magazin Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı - Son Dakika
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