Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı

2017 ve 2019 yıllarında Survivor kadrosunda yer alan ve eğlenceli kişiliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan kick boksuçu Sabriye Şengül, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

ALEV VE KALP EMOJİLERİ YAĞDI

416 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Sabriye Şengül, antrenman paylaşımlarının yanı sıra iddialı pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor. Kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 34 yaşındaki kick boksçu, son olarak sarı çiçek desenli bikinisiyle verdiği bir pozunu yayınladı. Başarılı sporcunun paylaşımına kısa sürede kalp ve alev emojileri yağdı.

İşte Sabriye Şengül'ün bikinili pozu: