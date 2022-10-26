Turabi'den, Acun Ilıcalı'ya sitem dolu mesaj! Cevap jet hızında geldi - Son Dakika
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Turabi'den, Acun Ilıcalı'ya sitem dolu mesaj! Cevap jet hızında geldi

26.10.2022 20:25

Eski Survivor birincisi Turabi, Acun Ilıcalı'nın paylaştığı bir fotoğrafın altına "Valla bunlar yokken ben vardım Acun abi. 3 senemi verdim. Bir kere beni 'Dünyanın en iyi yarışmacısı, sevgili kardeşim Turbo Turabi.' diye paylaşmadın" yazdı. Acun ise "Her zaman gönüllerdesin, saygılısın, vefalısın... İlk görüşmemizde gönderiyi atıyorum" şeklinde cevap verdi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, "Dünyanın en iyi sunucusu, sevgili arkadaşım" diyerek Antonio Rosique ile bir fotoğrafını paylaştı. Görüntüye eski Survivor yarışmacısı Turabi de yorum yaptı.

"BUNLAR YOKKEN BEN VARDIM"

Acun'a kendisiyle fotoğrafını paylaşmadığı için sitem eden Turabi, "Valla bunlar yokken ben vardım Acun abi. 3 senemi verdim, programa katkım olsun diye tüm yarışmacılar yatarken durmadan çalıştım, reyting rekorları kırdırdım, bi kere beni 'Dünyanın en iyi yarışmacısı, sevgili kardeşim Turbo Turabi.' diye paylaşmadın. Neyse hiç kıskanmıyorum. Şaka şaka. 'Benim survivor hayalim Turabi!' lafın her şeye bedel" dedi.

Turabi, Acun'un paylaştığı fotoğrafa sitem dolu bir mesaj bıraktı! Yanıt gecikmedi

ACUN'DAN YANIT

Turabi'nin yorumuna karşılık Acun Ilıcalı ise "Her zaman gönüllerdesin, saygılısın, vefalısın... İlk görüşmemizde gönderiyi atıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Turabi, Acun'un paylaştığı fotoğrafa sitem dolu bir mesaj bıraktı! Yanıt gecikmedi
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Acun Ilıcalı, Turabi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Turabi'den, Acun Ilıcalı'ya sitem dolu mesaj! Cevap jet hızında geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turabi'den, Acun Ilıcalı'ya sitem dolu mesaj! Cevap jet hızında geldi - Son Dakika
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