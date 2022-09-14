Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Setine Sürpriz Ziyaret - Son Dakika
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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Setine Sürpriz Ziyaret

14.09.2022 15:09
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Setine Sürpriz Ziyaret

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı 'Tipi' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Savaş Özdemir, eski rol arkadaşı Oktay Kaynarca'nın yeni projesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın setini ziyaret etti. İşte detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapmasıyla birlikte Onur Tan ile birlikte Güzel Adamlar isimli yapım şirketini kuran Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', eylül ayında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı 'Tipi' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Savaş Özdemir, eski rol arkadaşı Oktay Kaynarca'nın yeni projesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin setini ziyaret etti.

KADROYA DAHİL Mİ OLACAK?

Kaynarca ve yönetmen Onur Tan'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Savaş Özdemir'in bu ziyareti hayranlarını heyecanlandırdı.

Usta aktörün gelen dizi tekliflerini reddetmesi ve üzerine 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın setini ziyaret etmesi "Savaş Özdemir, Oktay Kaynarca ile aynı projede mi buluşuyor?" sorusunu gündeme getirdi.

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

Savaş Özdemir, 1970 tarihinde doğdu. Türk oyuncu. İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olduktan sonra, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı. Birçok dizide yer aldı.Savaş Özdemir aynı zamanda 2007-2008 yılları arasında Show TV 'de Başlayan Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide rol almıştır. EDHO adlı dizide canlandırdığı 'Tipi' karakteriyle hayran kitlesini genişletmiştir.

2011 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna atanan Savaş Özdemir'in oynadığı oyunlardan bazıları; Kadıncıklar, Ali Ayşeyi Seviyo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Soytarılar, Fırtına, Köprüden Görünüş, Cadı Kazanı, Oyunun Oyunu, Beşinci Frank, Pazartesi Perşembe, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz...

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Setine Sürpriz Ziyaret - Son Dakika

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