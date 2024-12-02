Esra Erol'u şoke eden ayrılık! Kafa karıştıran paylaşımla tek kalemde sildi - Son Dakika
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Esra Erol'u şoke eden ayrılık! Kafa karıştıran paylaşımla tek kalemde sildi

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Gelinim Olur musun yarışmasıyla tanınan Caner Toygar uzun zamandır Esra Erol'un programında muhabir olarak çalışıyordu. Bir anda muhabirliği bırakan Toygar herkesi şoke etti.

02.12.2024 10:50
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Gündüz kuşağının sevilen programlarından biri olan Esra Erol'un programında uzun zamandır muhabirlik yapan "Gelinim Olur Musun?" yarışmasının unutulmaz damatlarından Caner Toygar son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

AYRILMA KARARI ALDI

Esra Erol ve eşinin destekleriyle o zor günleri geride bırakan Toygar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, Esra Erol'da programından ayrıldığını duyurdu. Caner "Programdan ayrılma kararı aldım herkese teşekkür ederim... Yeni iş tekliflerine açığım.. Rızkı veren ALLAH" cümleleriyle paylaşımda bulunan Toygar, muhabir arayışında olan programların da kendisine ulaşmasını istedi.

Esra Erol'u şoke eden ayrılık! Kafa karıştıran paylaşımla tek kalemde sildi

"KİBRİN HASMI ALLAH'TIR"

Toygar bir başka paylaşımındaysa, "Kibrin hasmı Allah'tır. Şan, şöhret, makam, mevki hepsi gelip geçicidir. Kimse kimseden üstün ya da sıradan değildir. Dikkat edin Hak sizi hür yaratmışken, hırs sizi kül etmesin" ifadelerine yer verdi.

DAHA ÖNCE ÖVGÜLER DİZMİŞTİ

Caner Toygar, daha önceki bir açıklamasında Esra Erol için "Allah'a yalvararak dualar ettim, namaz kıldım. Allah'ım ne olur beni iyi insanlarla karşılaştır dedim, sizinle karşılaştırdı" demişti.

Esra Erol\'u şoke eden ayrılık! Kafa karıştıran paylaşımla tek kalemde sildi

Caner Toygar, Sosyal Medya, Esra Erol, Magazin, TV, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Erol'u şoke eden ayrılık! Kafa karıştıran paylaşımla tek kalemde sildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esra Erol'u şoke eden ayrılık! Kafa karıştıran paylaşımla tek kalemde sildi - Son Dakika
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