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Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı - Son Dakika
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Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı

Ajda Pekkan, estetik operasyonlarının sonuncusu olarak yüzüne işlem yaptırdı. Süperstar'ın çenesinde ve yanaklarında yapılan değişiklikler dikkat çekti.

26.01.2024 - 14:52,  Güncelleme: 15:06
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Geçirdiği estetik operasyonlarla bilinen başarılı şarkıcı Ajda Pekkan, son olarak yüzüne işlem yaptırdı. Süperstar'ın yüzündeki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı.

ÇENESİNDEKİ VE YANAĞINDAKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

80'e merdiven dayayan Türk müziğinin yaşayan efsanesi Ajda Pekkan son görüntüsüyle adeta şaşırttı. Estetik operasyonlar için sayısız kere bıçak altına yatan Ajda Pekkan yanak ve çene bölgesindeki değişiklikle dikkat çekti. Çenesini üçgen yapan ve yanaklarını da gerdiren Süperstar yıllara meydan okuma iddiasını yineledi.

Estetiğe doymuyor! 77 yaşındaki Ajda Pekkan'ı görenler tanıyamıyor

AJDA PEKKAN KİMDİR?

Ayşe Ajda Pekkan 12 Şubat 1946'da doğdu. 74 yaşındaki Türk şarkıcı Ajda Pekkan, 1970'lerden bu yana "Süperstar" lakabıyla anılıyor. Ajda Pekkan güçlü bir kadın figürü çizdiği şarkılarıyla Türk pop müziğine damga vurmaya devam ediyor.

Müzik dünyasında hala fırtınalar gibi esen Ajda Pekkan, müzikal tarzı sayesinde 50 yılı aşkın bir süre popülerliğini korudu. Süperstar, kendisinden sonra gelen birçok şarkıcıyı etkiledi.

Estetiğe doymuyor! 77 yaşındaki Ajda Pekkan'ı görenler tanıyamıyor
Estetiğe doymuyor! 77 yaşındaki Ajda Pekkan'ı görenler tanıyamıyor
Estetiğe doymuyor! 77 yaşındaki Ajda Pekkan'ı görenler tanıyamıyor
Ajda Pekkan\'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
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Ajda Pekkan, Magazin, Son Dakika

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