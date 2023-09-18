Makina, Umurumda Değil, Le Cana, Krvn ve Paparazzi gibi şarkılarıyla tanınan rapçi Uzi'nin ev sahibi, şarkıcının Bomonti'deki evinden 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ileri sürdü. Ev sahibinin iddialarını kabul etmeyen şarkıcı, elinde ödediği kiraların dekontlarının bulunduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabından Uzi'nin kaldığı iddia edilen evin dağılmış halini paylaşan ev sahibi, "2022 yılında TR'nin en çok dinlenen sanatçısı(!) Uzi'nin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ve çilingirle girebildiğimiz, Bomonti Anthill'deki dairemizin durumu. Muhatabımız olan prodüktörünün de sırra kadem basmış olması içler acısı. Belki utanırlar!" ifadelerini kullandı.
Uzi sahne adıyla tanınan Utku Cihan Yalçınkaya, X hesabından yaptığı paylaşımda ev sahibine şu sözlerle karşılık verdi: "Temiz bıraktığım evi dağıtmaya çalışmışsınız o bile olmamış. Kontratım var evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını susun diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman?"
Ev sahibi, Uzi'nin açıklamasının ardından önce paylaşımı sildi sonra da hesabını kapattı.
Son Dakika › Magazin › Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'yi ifşa ederek isyan etti: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı - Son Dakika