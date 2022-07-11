Evde Oturacak Kadın Değilim! - Son Dakika
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Evde Oturacak Kadın Değilim!

11.07.2022 01:00
Evde Oturacak Kadın Değilim!

Nişantaşı'nda ayakkabı mağazası açarak ticarete atılan eski model Ebru Destan, kendisini iş hayatının değil evde oturmanın korkuttuğunu söyledi.

Pandemi döneminde online olarak daha çok yurtdışına satış yaptığını ve şimdi hedefinin iç pazar olduğunu anlatan Ebru Destan "Bir buçuk senedir bu işin içindeyim ilk defa iç pazara giriyoruz. Biz kadınların seveceği modeller yaptık" dedi.

Destan, "İş hayatı sizi korkutuyor mu?" sorusu üzerine ise "İşsizlik korkutur beni, iş hayatı korkutmaz. İş yapmamak korkutur, evde oturacak bir kadın değilim, ayakları üzerinde durmaya alışmışım, on beş yaşından beri çalışıyorum. Üretmemek insanı sakatlar onun dışında mücadeleye devam" şeklinde konuştu.

ALLAH'TAN ON TANE ISTAKOZ YOKTU

Geçtiğimiz günlerde bir balık restoranda gördüğü canlı ıstakozu parasını ödedikten sonra denize bırakmasıyla dikkat çeken eski model, bu konunun hatırlatılmasıyla "Gücüm yetse hepsini denize bırakırım" dedikten sonra şöyle devam etti:

"Restoranda kıskaçları bağlı görünce canlı olduğunu söylediler. Ben de parasını ödeyip, denize bırakacağımı söyledim. Şaşırdılar. Allah'tan on tane yoktu, on tane olsa ne yapacaktım? Tabii parasını aldılar bu benim kendi tercihim yemeyip denize atmayı tercih ettim. Bunun parayla ilgisi yok"

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Evde Oturacak Kadın Değilim! - Son Dakika

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