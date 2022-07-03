Evlendiği Mekan Şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi

Evlendiği Mekan Şaşırttı

03.07.2022 01:21
Evlendiği Mekan Şaşırttı

Kayahan'ın kızı Beste Açar, hayatını Evren Bölek ile birleştirdi. Çiftin nikahının kıyıldığı mekan ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar…

Türk pop müziğinin duayen ismi merhum Kayahan'ın kızı Beste Açar (47), aradığı aşkı iş insanı Evren Bölek'te buldu. Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan ikili, mutluluklarını nikah masasına oturarak taçlandırdı.

Balıkesir Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ın kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini iş insanları Cem Güçlü-Yalçın Çelik ve Dr. Tolunay Demirdamar ve Sonnur Kurtuluş yaptı.

KAYAHAN'IN GÖNÜL KÖŞKÜ'NDE DÜNYA EVİNE GİRDİLER

Snob Magazin'in özel haberine göre; Nikahın kıyıldığı mekan ise şaşırttı. Çiftin nikahı Kayahan'ın Gönül Köşkü'nde yapıldı.

Nikah sonrası fotoğraflarını paylaşan ve duygularını ifade eden Beste Açar, "Sonsuza kadar 'evet' dedim. Gelecek olan zamanı geldiğinde sana doğru akıyor. Hiçbir buluşma tesadüf değildir" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Evlendiğini Açıkladı Evlendiğini Açıkladı
Kaynak: Snob Magazin

Evren, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlendiği Mekan Şaşırttı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 01:37:23. #1.12#
SON DAKİKA: Evlendiği Mekan Şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement