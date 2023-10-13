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Evlilik dışı ilişkisinden kızları olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar sessizliğini bozdu - Son Dakika

Evlilik dışı ilişkisinden kızları olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar sessizliğini bozdu

Son Güncelleme: 13.10.2023 20:32

Evlilik dışı birlikteliğinden iki tane kızı olduğu ortaya çıkan oyuncu Metin Akpınar, konuya ilişkin sessizliğini bozdu. Akpınar yaptığı açıklamada, ''Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Evlilik dışı ilişkiden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu isminde iki çocuğu olduğu ortaya çıkan oyuncu Metin Akpınar, konuya ilişkin açıklama yaptı. Akpınar, "Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

"36 YIL ÖNCE ETKİNLİKTE TANIŞTIĞIM KİŞİYLE SADECE BİR GECELİK BERABERLİĞİM OLDU"

Metin Akpınar, evlilik dışı ilişkin dünyaya gelen kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu hakkında açıklama yaptı. Akpınar'ın açıklaması ise şu şekilde:

"Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım.

"ONLARIN BEKLEDİĞİ VE UMDUĞU BABA OLMAM KOLAY DEĞİLDİ"

Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi. İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı.

"VARLIKLARINDAN HABERDAR OLMADIĞIM ÇOCUKLARIMIN ÇEKTİĞİ ACILARDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM"

Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu, benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek. Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur. Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum. En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum. Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor."

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Magazin

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Son Dakika Magazin Evlilik dışı ilişkisinden kızları olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar sessizliğini bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlilik dışı ilişkisinden kızları olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar sessizliğini bozdu - Son Dakika
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