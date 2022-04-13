Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı - Son Dakika
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Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı

13.04.2022 12:01
Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı

FOX ekranlarının sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin dün yayınlanan bölümünde komadan 5 yıl sonra uyanan karakterin dolar fiyatını görünce, "Dolar 14.07 ne demek, daha dün 3 liraydı" sözleriyle şaşkınlığını dile getirmesi dikkat çekti.

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Kılıç ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey'de Aziz karakterinin 5 yıl sonra komadan uyanınca güncel dolar fiyatını görünce büyük şaşkınlık yaşaması bölümün dikkat çeken sahneleri arasında yer aldı.

5 YIL SONRA KOMADAN UYANAN ADAMIN DOLAR ŞAŞKINLIĞI

Evlilik Hakkında Her Şey'de Timur Ölkebaş'ın canlandırdığı Aziz karakterinin 5 yıl sonra hastane odasında hayata dönmesine yer verildi. Aziz hastane odasında neler olduğunu anlamaya çalışırken gazetede gördüğü Dolar rakamıyla şok oldu. '' Dolar 14.70 mi. Ne oluyor be daha dün 3 liraydı'' diye haykırması bölümün en dikkat çeken sahnesi oldu.

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Evlilik Hakkında Her Şey, Gökçe Bahadır, dolar, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı - Son Dakika
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