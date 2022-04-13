Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı - Son Dakika

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Kılıç ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey'de Aziz karakterinin 5 yıl sonra komadan uyanınca güncel dolar fiyatını görünce büyük şaşkınlık yaşaması bölümün dikkat çeken sahneleri arasında yer aldı.

5 YIL SONRA KOMADAN UYANAN ADAMIN DOLAR ŞAŞKINLIĞI

Evlilik Hakkında Her Şey'de Timur Ölkebaş'ın canlandırdığı Aziz karakterinin 5 yıl sonra hastane odasında hayata dönmesine yer verildi. Aziz hastane odasında neler olduğunu anlamaya çalışırken gazetede gördüğü Dolar rakamıyla şok oldu. '' Dolar 14.70 mi. Ne oluyor be daha dün 3 liraydı'' diye haykırması bölümün en dikkat çeken sahnesi oldu.