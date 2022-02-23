Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Yıldırım öldü mü? - Son Dakika
Üye Girişi

Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Yıldırım öldü mü?

23.02.2022 11:43
Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Yıldırım öldü mü?

Dün akşam 20. bölümüyle ekranda yer alan Evlilik Hakkında Her Şey'de Yıldırım'ın kaza geçirmesi bölüme damga vurdu. Azra ile barışmak için her şeyi yapan Yıldırım, bu konuda başarılı olamadı.

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya, Gökçe Eyüboğlu ve Tülin Ece gibi isimlerin yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey'de Yıldırım'ın kaza yapması izleyenleri şaşırttı.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'DE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Yıldırım'ın ihanetiyle sarsılan Azra, yaşadığı hayal kırıklığının sarsıcı etkisini azaltmak için tüm dikkatini işine ve çocuklarına yöneltmeye çalışır. Fakat Yıldırım'ın ısrarlı aramaları sonucunda onunla görüşmeyi kabul edip, Güneş Kafe'ye gelmesini söyler. Yıldırım elinde çiçeklerle Güneş Kafe'ye gittiğinde onu orada kötü bir sürpriz beklemektedir. Cevher Hukuk'un iflasında Bora'nın da parmağı olduğunu öğrenen Sanem ise intikam almak için Bora'nın peşine düşer. Fakat bu yolculuk ikisini de beklenmedik maceralara sürükleyecektir. Erman Çolpan'a Bora ile ilgili gerçekleri anlatmak üzereyken yaşanan sürpriz bir gelişme olayların seyrini değiştirir. Azra'ya kendini affettirmeye kararlı olan Yıldırım, bunun için her yolu denemeye başlar. Yıldırım'a karşı karmaşık duygular içerisinde olan Azra'yı ise hayatının belki de en büyük sınavı beklemektedir…

YORUMLAR
500
Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra kendisini aldatan Yıldırım'ı affedecek mi? Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra kendisini aldatan Yıldırım'ı affedecek mi? 23 Şubat 2022 Fox Yayın Akışı 23 Şubat 2022 Fox Yayın Akışı

Evlilik Hakkında Her Şey, Gökçe Bahadır, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Yıldırım öldü mü? - Son Dakika


Son Dakika
11:44 Elindeki uyuşturucuyu "Kuşu uçuruyorum" diye elinden çıkarmaya çalışırken narkotik köpeğine yakalandı
11:36 Almanya'da yaşayan adam Türkiye'de yatırım yapmak istedi! 4 milyon lira dolandırıldı
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, Putin'in karşısında ter döktü, kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
11:18 Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor!
11:15 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor
11:04 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor
11:04 23 şubat altının gram fiyatı 841 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 11:50:27. #1.11#
SON DAKİKA: Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Yıldırım öldü mü? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement