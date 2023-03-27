Evrim Alasya, havaalanındaki simidin fiyatına isyan etti!

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Sosyal medyada İstanbul Havalimanı'nda satılan bir simidin 145 TL olduğunu gören oyuncu, sessiz kalamadı.

"BUNU ALAN VAR MI?"

Twitter'da bir paylaşım yapa kullanıcı havalimanında bir kaşarlı simidin 145 TL olduğunu söyleyerek "Acaba yeni havalimanındaki bu işletmelere kime ait?" diye sitem etti. Paylaşımı gören Evrim Alasya ise "Bunu alan var mı?" diye sordu.

RTÜK'TEN KIZILCIK ŞERBETİ'NE CEZA

RTÜK, Kızılcık Şerbeti'ndeki kadın istismarı ve şiddet sahneleri yaptırıma uğradı. Show TV'nin "Kızılcık Şerbeti" dizisi sebebiyle Üst Kurul, Show TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı. Katıldığı programda RTÜK'ün kararıyla ilgili konuşan Evrim Alasya "21. yüzyılda yaşıyoruz ya bunu tartışıyor olmak şu anda... Gerçekten anlamıyorum" diyerek tepki göstermişti.