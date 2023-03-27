Evrim Alasya, havaalanındaki simidin fiyatına isyan etti! - Son Dakika
Üye Girişi

Evrim Alasya, havaalanındaki simidin fiyatına isyan etti!

27.03.2023 09:29

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Evrim Alasya, İstanbul Havalimanı'nda bir kaşarlı simidin 145 TL'ye satıldığını görünce sosyal medyadan bu duruma tepki gösterdi. Fiyat karşısına şaşıran oyuncu "Bunu alan var mı?" sorusunu sordu.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Sosyal medyada İstanbul Havalimanı'nda satılan bir simidin 145 TL olduğunu gören oyuncu, sessiz kalamadı.

"BUNU ALAN VAR MI?"

Twitter'da bir paylaşım yapa kullanıcı havalimanında bir kaşarlı simidin 145 TL olduğunu söyleyerek "Acaba yeni havalimanındaki bu işletmelere kime ait?" diye sitem etti. Paylaşımı gören Evrim Alasya ise "Bunu alan var mı?" diye sordu.

Oyuncu Evrim Alasya, havalimanındaki simidin fiyatını görünce sessiz kalamadı

RTÜK'TEN KIZILCIK ŞERBETİ'NE CEZA

RTÜK, Kızılcık Şerbeti'ndeki kadın istismarı ve şiddet sahneleri yaptırıma uğradı. Show TV'nin "Kızılcık Şerbeti" dizisi sebebiyle Üst Kurul, Show TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı. Katıldığı programda RTÜK'ün kararıyla ilgili konuşan Evrim Alasya "21. yüzyılda yaşıyoruz ya bunu tartışıyor olmak şu anda... Gerçekten anlamıyorum" diyerek tepki göstermişti.

Oyuncu Evrim Alasya, havalimanındaki simidin fiyatını görünce sessiz kalamadı
YORUMLAR (5)
  • Kemal uygar: izlemeyecez senin olduğun hiç bir diziyi Cevap Yaz 6 30 Yayından Kaldır
  • Kemal uygar: kendileri milyarları alırken 5 dk omayan reklamlarda emekçiye veya hükümete laf sokmak için paylaşım yapıyor utanmadan Cevap Yaz 8 43 Yayından Kaldır
  • ULUBATLI HASAN : Lan geri bir simit 145 TL olurmu isyan buna ? Sapla samanı karıştırma. 22 4 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Oyuncu Evrim Alasya, havalimanındaki simidin fiyatını görünce sessiz kalamadı Oyuncu Evrim Alasya, havalimanındaki simidin fiyatını görünce sessiz kalamadı İSTANBUL HAVALİMANI YİNE AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE İSTANBUL HAVALİMANI YİNE AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, İstanbul Havalimanı, Evrim Alasya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evrim Alasya, havaalanındaki simidin fiyatına isyan etti! - Son Dakika


Son Dakika
10:38 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Bilgin tartışmalara noktayı koydu
10:17 Survivor 2023'ün birleşme partisi yapıldı, yarışmacılar şarkı söylerken kendinden geçti
10:01 A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un Hırvatistan maçından sonra görevi bırakacağı iddia edildi
09:51 Yanında bulunan obje yüzünden sorguya alındı! O günden sonra hukuk öğrencisinin hayatı karardı
09:45 Havaalanında yanındaki objeden dolayı sorguya alındı! Hukuk öğrencisinin hayatı o günden sonra alt üst oldu
09:41 Yer: Adana! Başıboş köpekler bir yılda 30 koyunu parçaladı, çobanlar isyan etti
09:45 Hande Erçel ile Hakan Sabancı balığa çıktı! Güzel oyuncunun paylaşımı büyük beğeni aldı
09:39 Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile balığa çıktı, paylaşımına beğeni yağıyor
09:32 Usta oyuncu Köksal Engür'ün ölümü sanat camiasını yasa boğdu
09:35 Lig tarihinde bir ilk yaşandı! İngiliz devi Chealsea, statta iftar yemeği verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2023 10:45:48. #1.12#
SON DAKİKA: Evrim Alasya, havaalanındaki simidin fiyatına isyan etti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement