Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Çıra'dan ikinci kez boşanan Selin Ciğerci yeni sevgilisiyle görüntülendi - Son Dakika
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Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Çıra'dan ikinci kez boşanan Selin Ciğerci yeni sevgilisiyle görüntülendi

03.10.2022 09:03

Selin Ciğerci, ünlü oyuncu Merve Boluğur'un düğününe yeni sevgilisiyle katıldı. Eylül ayında ikinci kez evlendiği Gökhan Çıra ile boşanan Ciğerci, düğünden kimliği henüz bilinmeyen sevgilisinin elini tutarak ayrıldı.

2019 yılında Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan Selin Ciğerci, geçtiğimiz sene eylül ayında ihanete uğradığını öğrenince tek celsede boşandı. Ayrıldıktan kısa bir süre sonra barışan çift, tekrar nikah masasına oturdu ancak eylül ayında bir kez daha boşandı. Geçtiğimiz günlerde hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Ciğerci, Merve Boluğur'un düğününe yeni aşkıyla katıldı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Geçtiğimiz günlerde "Şu an hayatımda kimse yok. Instagram'da DM üzerinden yürüyenler oluyor ama hiç birine cevap yazmıyorum. Bunların arasında ünlüler de var" diyen Ciğerci, yeni bir aşka yelken açtı. İkili, Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın dün akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen törene birlikte katıldı. Düğünden el ele ayrılan Ciğerci ve gizemli sevgilisi Magazin Hane isimli Instagram hesabının objektifine takıldı.

4,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından düğünden paylaşımlar yapan Ciğerci, erkek arkadaşıyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.

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GÖKHAN ÇIRA: SELİN'İ ALDATTIĞIM İÇİN BOŞANDIK

Geçtiğimiz hafta Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi aldattığını itiraf etti. Selin Ciğerci ile ilk evliliğinin bitiş nedeninin ihanet olduğunu söyleyen Gökhan Çıra, "9 sene boyunca aldatmadım. Aldattığım gün de Selin'i arayarak, 'Seni aldattım, yarın boşanıyoruz' dedim. Ben Selin'e hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Selin'e daha önce, 'Bir gün seni aldatırsam boşanırım' demiştim zaten. Selin, benden böyle bir şey beklemediği için yıkıldı. İnsanlar benim hep yapacağımı düşünüyordu ama yapmamıştım" dedi.

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Selin Ciğerci, Merve Boluğur, Gökhan Çıra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Çıra'dan ikinci kez boşanan Selin Ciğerci yeni sevgilisiyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Çıra'dan ikinci kez boşanan Selin Ciğerci yeni sevgilisiyle görüntülendi - Son Dakika
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