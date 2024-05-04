Ezel dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ezel dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi

Ezel dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi

Türk dizi tarihinin en iyi dizilerinden biri olan Ezel'in oyuncuları, yönetmen Cem Karcı'nın doğum günü için bir araya geldi. Sedef Avcı, sosyal medya hesabından ekibin çektiği hatıra fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta hemen hemen tüm kadro yer alırken, başrol oyuncuları Yiğit Özşener ve Cansu Dere'nin yokluğu dikkat çekti.

04.05.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk dizi tarihinin en iyi dizileri arasında gösterilen "Ezel" dizisinin oyuncuları, yönetmen Cem Karcı'nın doğum günü için yıllar sonra bir araya geldi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Dizide yardımcı yönetmen koltuğunda oturan Cem Karcı'nın doğum günü için bir araya gelen ekibin çektiği hatıra fotoğrafını, dizide Eyşan karakterinin kız kardeşi Bahar'ı canlandıran Sedef Avcı sosyal medya hesabında paylaştı. Ekip, parti konsepti gereği beyazlara bürünmüştü.

CANSU DERE VE YİĞİT ÖZŞENER

Fotoğrafta hemen hemen tüm kadro vardı, ancak başrol oyuncularından Yiğit Özşener ve Cansu Dere'nin yokluğu dikkat çekti. Sedef Avcı yaptığı paylaşıma "Ezel on the rocks. İyi ki doğdun Cem" notunu yazdı.

Kaynak: Magazinkolik

Doğum Günü, Yönetmen, Dizi, Ezel, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ezel dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:25 Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı
19:25 Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı
18:59 İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi
18:31 Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı
17:57 Şırnak’ta cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı Şırnak'ta cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı
19:07 Böyle kutlama görülmedi Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi Böyle kutlama görülmedi! Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi
18:48 Antalya’daki teleferik faciasında ihmaller zinciri bilirkişi raporunda Antalya'daki teleferik faciasında ihmaller zinciri bilirkişi raporunda
18:45 Bizim çocuk ikon oldu Dortmundlu Moukoko’dan ’Arda Güler’ sevinci Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci
18:00 Nicolo Zaniolo, Galatasaray’a geri dönüyor Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a geri dönüyor
17:14 İstanbul metrolarına Filistin’e destek afişleri asıldı İstanbul metrolarına Filistin'e destek afişleri asıldı
17:02 Karadeniz’de şüpheli cisim alarmı Karadeniz'de şüpheli cisim alarmı
17:01 Acun’un takımına şok Premier Lig hayalleri suya düştü Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü
16:46 Balıkesir’de bir genç babasını öldürdü Balıkesir'de bir genç babasını öldürdü
16:42 Alanya’da öğrenci servisine saldıran şahıslar serbest bırakıldı Alanya'da öğrenci servisine saldıran şahıslar serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 20:23:59. #1.12#
SON DAKİKA: Ezel dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement