Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Sıla\'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti

Sıla Gençoğlu'nun kuzeni ve eski milletvekili Rıza Gençoğlu'nun torunu 52 yaşındaki Fahri İlker Çaybaş, ani sağlık sorunuyla hayatını kaybetti.

03.01.2025 00:39  Güncelleme: 00:46
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Magazin dünyası acı bir kayıpla daha sarsıldı. Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından Eski Milletvekili Rıza Gençoğlu'nun torunu, ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu'nun kuzeni olan 52 yaşındaki Fahri İlker Çaybaş, hayatını kaybetti. Çaybaş, uzun yıllar Ankara'da yaşadıktan sonra geçtiğimiz yıl Muğla'nın Marmaris ilçesine yerleşmişti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Adana'da bulunan kızını ziyarete giden Çaybaş, akşam saatlerinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Çaybaş'ın vefatı, ailesi ve yakınları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

CENAZESİ CUMARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Fahri İlker Çaybaş'ın vefatı, ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu ve ailesi başta olmak üzere birçok kişiyi derinden etkiledi. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajları yağarken, Fahri İlker Çaybaş'ın cenazesi 4 Ocak 2025 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Acıpayam ilçesine bağlı Akşar Mahalle Meydanında kılınacak cenaze namazından sonra Akşar Mahalle Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Ünlü sanatçı Sıla'nın kuzeni Fahri İlker Çaybaş hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti - Son Dakika

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