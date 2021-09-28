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Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı - Son Dakika

Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı

28.09.2021 17:20

TRT1'de yayınlanacak "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen setten fotoğraf paylaştı.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın dünyaya getirdikten sonra kariyerine ara vermişti. Uzun sürenin ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanan Evcen, yeni sezonda "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisi ile izleyiciyle buluşacak.

Dizide, Akça Hatun karakterini canlandıracak olan Evcen, sette çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ GELDİ

Kurt köpekleriyle poz veren Evcen, paylaşımına, "Akça ve kurtları. Biraz iyi anlaşıyorlar" notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte Fahriye Evcen'in setten pozları;

'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen, setten fotoğraf paylaştı
'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen, setten fotoğraf paylaştı
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu setinden fotoğraf paylaştı

Fahriye Evcen, Selçuklu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen, 'Alparslan Büyük Selçuklu' setinden fotoğraf paylaştı - Son Dakika Magazin


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