Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın dünyaya getirdikten sonra kariyerine ara vermişti. Uzun sürenin ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanan Evcen, yeni sezonda "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisi ile izleyiciyle buluşacak.
Dizide, Akça Hatun karakterini canlandıracak olan Evcen, sette çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Kurt köpekleriyle poz veren Evcen, paylaşımına, "Akça ve kurtları. Biraz iyi anlaşıyorlar" notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
İşte Fahriye Evcen'in setten pozları;
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