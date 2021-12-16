Üye Girişi
Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır küs mü? Arif Hür açıkladı - Son Dakika

Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır küs mü? Arif Hür açıkladı

16.12.2021 13:10
Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır küs mü? Arif Hür açıkladı

Gazeteci Arif Hür, 2006-2010 yılları arasında ekrana gelen Yaprak Dökümü adlı dizide iki kardeşi canlandıran Gökçe Bahadır (40) ve Fahriye Evcen'in (35) arasının açık olduğunu öne sürdü. İşte bomba iddianın perde arkası...

Bir dönem aynı seti paylaşan Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır, şu sıralar farklı projelerle sevenlerinin karşısına çıkıyorlar.

Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun'u, Gökçe Bahadır ise 'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı dizide Azra karakterini canlandırıyor.

ARALARINA SOĞUKLUK MU GİRDİ?

Gazeteci Arif Hür, sosyal medyada sıkça kıyaslanan Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın uzun süredir görüşmediklerini iddia etti.

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

"Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdıkları Leyla ve Necla karakterleriyle büyük çapta şöhrete kavuşan Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen'in uzun süredir görüşmedikleri bilgisi kulağıma geldi.

'Frekansları tutmuyor'

Hayata bakışları, karakterleri, hedefleri ve dost çevreleri farklı olan Bahadır ve Evcen, frekansları tutmadığı için selamı sabahı kesmiş. Anlayacağınız iki ünlü yıldızın arasına soğukluk girmiş.

Yıllarca aynı seti paylaşan ikili, Instagram'da da takipleşmiyor.

'Ego savaşı kimseye yarar sağlamaz'

Evcen ve Bahadır, aralarındaki soğukluğu giderme yolunda adım atmazsa, bundan sonra bu ikiliyi sadece Yaprak Dökümü'nün tekrarlarında bir arada göreceğiz...

Oyunculuk alanında birbirleriyle yarış halinde olan ikilinin, sosyal medyada haklarında yapılan kıyaslamaları da çok fazla dikkate almamaları gerektiğini düşünüyorum.

Neticede herkesin kariyeri farklı seyir ediyor. Ego savaşına girmenin de kimseye faydası olmaz..."

Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır rekabetinde son durum ne?

Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır, 15 senedir birbiriyle rekabet halinde. Rol aldığı projelerin çeşitliliği ve başarılı olması yönünden Bahadır, Evcen'den bir adım önde. Evcen ise Bahadır'a sosyal medyada fark atmış durumda. Evcen'in 12 milyon, Bahadır'ın ise 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.

Fahriye Evcen'in, sosyal medyada Gökçe Bahadır'a bu denli fark atmasının nedenleri arasında meslektaşı Burak Özçivit ile yaptığı evlilik ve rol aldığı 'Çalıkuşu' dizinin dünya çapında tanınması yer alıyor. Bu gerçeği de kimse inkar edemez...

Toplumun gönlünde yer etmeyi başarmış bu iki yıldızın, aralarındaki soğukluğu tez zamanda gidermelerini dilerim..."

Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır küs mü? Arif Hür açıkladı
Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır küs mü? Arif Hür açıkladı
Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır küs mü? Arif Hür açıkladı
Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır küs mü? Arif Hür açıkladı
Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır küs mü? Arif Hür açıkladı

Yaprak Dökümü, Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır küs mü? Arif Hür açıkladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:41 Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!
13:35 Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer
13:32 İstanbul'daki yağışlar barajarı ne kadar etkiledi? İşte doluluk oranları
13:08 Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!
12:55 Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda
12:52 Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı
12:43 Dolar 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu
12:37 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek
12:28 Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler
12:13 "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış
İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok         
13:45
Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar! Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!         
13:41
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer         
13:35
Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük         
12:38
Ölen kardeşlerinin cenazesini gasilhaneye getiren aile, yüzünü açınca büyük şok yaşadı Ölen kardeşlerinin cenazesini gasilhaneye getiren aile, yüzünü açınca büyük şok yaşadı         
12:22
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü         
11:07
Avustralya'da çocuklar şişme şatodan düştü: 4 ölü, 5 yaralı Avustralya'da çocuklar şişme şatodan düştü: 4 ölü, 5 yaralı         
10:51
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 13:50:14. #1.11#
SON DAKİKA: Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır küs mü? Arif Hür açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement