Farah, Bade ve Gönül\'ü korumak için cinayeti üstlenen Tahir\'e engel olmaya çalışır

Behnam'dan görüntüleri alan Farah, Bade ve Gönül'e onları cinayete bağlayan hiçbir delilin kalmadığını, görüntüyü yok ederek onları koruyacağını söyler.

Bunun üzerine daha fazla sessiz kalamayan Bade, Tahir'in polisle iş birliği yaparak Farah'ı korumak için cinayeti üstlendiğini açıklar. Bunun üzerine Farah Tahir'in kendini feda etmesini engellemek için harekete geçer.

Mehmet ise evlilik teklifini reddetmesinin asıl sebebini öğrenmek için Bade'nin karşısına çıkar. Bade'den tüm gerçeği öğrenen Mehmet kardeşinin tek amacının ailesini korumak olduğunu biliyodur artık.

Mehmet kardeşine olan davranışlarından dolayı büyük bir pişmanlık yaşar. Farah Mehmet'ten Tahir'in suçu üstlenmesini engellemesini ister. Aksi halde Bade ve Gönül'ü de yakma pahasına görüntüyü kullanmaktan çekinmeyecektir.

Diğer yandan Tahir, Mehmet ve Salim müdür Orhan'ın patronunu ortaya çıkarmak için riskli bir plan yapar. Hem Farah hem de onun hamlelerinden habersiz olan Tahir bu operasyonun sonunda hapse gireceklerinden emindirler. Ancak yaşanan sarsıcı bir olay başta Farah olmak üzere herkesi darmadağın eder.