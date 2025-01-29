Farah Zeynep Abdullah'tan Ayşe Barım isyanı! ''İnanılır gibi değil'' - Son Dakika
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Farah Zeynep Abdullah'tan Ayşe Barım isyanı! ''İnanılır gibi değil''

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Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasına sessiz kalamadı. Daha önce Ayşe Barım'ı ve oyuncularını eleştiren Abdullah, bu kez haksızlıkların konuşulması gerektiğini belirtti.

29.01.2025 10:26
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Menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasına bir eleştiri de daha önce kendisi hakkında olumsuz yorumlarda bulunan Farah Zeynep Abdullah'tan geldi.

"İlk kez uzun yazacağım" diyen oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"KİM NE DERSE DESİN..."

Ayşe Barım'a karşı yapılan hukuksuzluk inanılır gibi değil. Sektördeki denetim problemi, kuralsızlık, haksızlıklar konuşulurdu, tekelleşme konuşulurdu, belki iyi sonuçlar doğururdu, çok fazla insan da vardı fikirlerini veya yaşadıklarını paylaşmak, kendileri için olmasa bile başkalarına fayda sağlayabilecek bilgiler aktarmak için cesaret bulmuş olan… Hep birlikte daha fazla mağduriyet önlenebilirdi belki. Amaç sadece bir kadının yaptıkları veya yapmadıkları değil, yapımcıları da, genel olarak kurulmuş düzenlerini de iyileştirmekti ve evet, medya baskısı olmasa inanın yıllardır şahsen de yaşadığım gibi kim ne derse desin sektör içinde bunları konuşana arkasından deli meli gibi etiketler yapıştırıp yola devam edilirdi.

"AKIL ALMAZ BİR YERDEYİZ"

Bunlar elbet konuşulacak, biz olmasak bile bizden sonrakiler konuşacak. Ama şu an Gezi'den, henüz yasadan geçmemiş etki ajanlığı saçmalığından -ki imza kampanyaları da yapılmıştı, bu nasıl saçmalık da demiştik o kafana göre suçlama yasasına- ve helpturkey paylaşımlarından ötürü Ayşe'nin tutuklandığı, akıl almaz bir yerdeyiz. yine ve yeniden ve zaten, aslında her zamanki gibi önce adalet dediğimiz bir noktadayız.

BİR YANDAN İNSANLAR HİÇ UĞRUNA ÖLÜRKEN..."

Her şey ama her şey birbirine girmiş durumda. Bir yandan insanlar hiç uğruna ölürken bir yandan yaşayanların da umutları ölüyor, hayatları ellerinden alınmış insanların ardından kendi hayatına dönmeye, çaresizce yaşama devam etmeye çalıştıkça orada da bambaşka bir karanlığa terk edilmiş hissediyorsun. İyice... oldu her yer herkes korkuyor ve herkes haklı... Bu distopyada korkmamak için sebebimiz yok. Umarım düzelir diyeceğim de işte…

Tabii ki düzelecek, elbet düzelecek biz görür müyüz bilmiyorum sadece"

Farah Zeynep Abdullah'tan Ayşe Barım isyanı! 'İnanılır gibi değil'
Farah Zeynep Abdullah\'tan Ayşe Barım isyanı! \'\'İnanılır gibi değil\'\'

Farah Zeynep Abdullah, Ayşe Barım, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Farah Zeynep Abdullah'tan Ayşe Barım isyanı! ''İnanılır gibi değil'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Emin çetiner:
    ne oldu yavrum ucu sana dokunmuş belli 71 23 Yanıtla
  • monşer null:
    boş insan 68 14 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ekmeği kesilen saldırıyor, paraları cukkalarken iyiydi, devamlı aynı kişiler oynuyor, para bu hatunun ekibine gidiyor, dizi, reklam, etkinlik vb hep aynı kişiler oynuyor. Birçok sanatçıyı ise afaroz etmişler. 62 7 Yanıtla
  • Kadir Coşkun:
    bu Iraklı Türkmen karısı bile ülkede cirit atıyor.. kimsede ses edemiyor 46 14 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kaşıntı var bunda 45 9 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bu tip insanların konuşmalarını boşuna haber yapmayın bu platformda, çünkü sizin kullanıcılarınızın %80’i anlayamaz bu demeçte anlatılmak isteneni. Üstüne bir de saçma sapan yorum yapacaklardır, zavallılar. Ve hepsi haklıdır.. :) 18 26 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Ucu size dokunmayana inanırsınız size dokunana değil.. 22 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Alin bunu da içeri 15 4 Yanıtla
  • Nurhat Akbaş:
    sendemi vatan hainisin hukukun yaptığına sen nasıl hukuksuzluk dersin devlette yarına bırakılır ama yanına bırakılmaz varsa kaşıntın senide bu devlet kaşır bundanda emin ol 11 5 Yanıtla
  • Şükrü KARAKAŞ:
    ne dediii dedi ki..... ula ne dediiiii. dedi kiii. ula ne dedi.... dedi ki kağıt ı alanın a....k.... 6 0 Yanıtla
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