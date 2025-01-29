Farah Zeynep Abdullah\'tan Ayşe Barım isyanı! \'\'İnanılır gibi değil\'\'

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Menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasına bir eleştiri de daha önce kendisi hakkında olumsuz yorumlarda bulunan Farah Zeynep Abdullah'tan geldi.

"İlk kez uzun yazacağım" diyen oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"KİM NE DERSE DESİN..."

Ayşe Barım'a karşı yapılan hukuksuzluk inanılır gibi değil. Sektördeki denetim problemi, kuralsızlık, haksızlıklar konuşulurdu, tekelleşme konuşulurdu, belki iyi sonuçlar doğururdu, çok fazla insan da vardı fikirlerini veya yaşadıklarını paylaşmak, kendileri için olmasa bile başkalarına fayda sağlayabilecek bilgiler aktarmak için cesaret bulmuş olan… Hep birlikte daha fazla mağduriyet önlenebilirdi belki. Amaç sadece bir kadının yaptıkları veya yapmadıkları değil, yapımcıları da, genel olarak kurulmuş düzenlerini de iyileştirmekti ve evet, medya baskısı olmasa inanın yıllardır şahsen de yaşadığım gibi kim ne derse desin sektör içinde bunları konuşana arkasından deli meli gibi etiketler yapıştırıp yola devam edilirdi.

"AKIL ALMAZ BİR YERDEYİZ"

Bunlar elbet konuşulacak, biz olmasak bile bizden sonrakiler konuşacak. Ama şu an Gezi'den, henüz yasadan geçmemiş etki ajanlığı saçmalığından -ki imza kampanyaları da yapılmıştı, bu nasıl saçmalık da demiştik o kafana göre suçlama yasasına- ve helpturkey paylaşımlarından ötürü Ayşe'nin tutuklandığı, akıl almaz bir yerdeyiz. yine ve yeniden ve zaten, aslında her zamanki gibi önce adalet dediğimiz bir noktadayız.

BİR YANDAN İNSANLAR HİÇ UĞRUNA ÖLÜRKEN..."

Her şey ama her şey birbirine girmiş durumda. Bir yandan insanlar hiç uğruna ölürken bir yandan yaşayanların da umutları ölüyor, hayatları ellerinden alınmış insanların ardından kendi hayatına dönmeye, çaresizce yaşama devam etmeye çalıştıkça orada da bambaşka bir karanlığa terk edilmiş hissediyorsun. İyice... oldu her yer herkes korkuyor ve herkes haklı... Bu distopyada korkmamak için sebebimiz yok. Umarım düzelir diyeceğim de işte…

Tabii ki düzelecek, elbet düzelecek biz görür müyüz bilmiyorum sadece"