Faruk Sabancı fiyat etiketine bakıyor mu? Maddiyat hakkında dikkat çeken sözler

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Sabancı ailesinin fertlerinden biri olan Faruk Sabancı, son dönemde ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile yaşadığı aşkla konuşuluyor. Sabancı, katıldığı programda maddiyatla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu…

Cemiyet hayatından ziyade mesleği ve özel hayatıyla dikkat çeken Faruk Sabancı, bir süredir ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile yaşadığı aşkla gündemde.

Sabancı, CNBC-E'de Saba Tümer'in programına konuk oldu ve özellikle maddiyat hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"MADDİYATLA DA SAĞLIKLI BİR İLİŞKİ KURULMALI"

Sabancı, "Bir şeyi alırken fiyatına bakıyor musun?" sorusuna: "Bir şey alırken tabii ki fiyatına bakarım. Zaman içerisinde nereden nereye geldiğini merak ederim. İmkân sahibi olmak başka bir şey, imkanla kötü bir ilişki içerisinde bulunmak başka bir şey. İnsanın maddiyatla da sağlıklı ilişki kurması gerekiyor. Bir şeyin fiyat etiketine bakmamak birini umursamaz yapıyor" yanıtını verdi.