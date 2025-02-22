Faruk Sabancı fiyat etiketine bakıyor mu? Maddiyat hakkında dikkat çeken sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Faruk Sabancı fiyat etiketine bakıyor mu? Maddiyat hakkında dikkat çeken sözler

Geniş Video İzle

Sabancı ailesinden Faruk Sabancı, maddiyatla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Sabancı, 'Bir şey alırken tabii ki fiyatına bakarım. İmkân sahibi olmak başka bir şey, imkanla kötü bir ilişki içerisinde bulunmak başka bir şey' dedi.

22.02.2025 14:33  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabancı ailesinin fertlerinden biri olan Faruk Sabancı, son dönemde ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile yaşadığı aşkla konuşuluyor. Sabancı, katıldığı programda maddiyatla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu…

Cemiyet hayatından ziyade mesleği ve özel hayatıyla dikkat çeken Faruk Sabancı, bir süredir ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile yaşadığı aşkla gündemde.

Faruk Sabancı fiyat etiketine bakıyor mu? Maddiyat hakkında dikkat çeken sözler

Sabancı, CNBC-E'de Saba Tümer'in programına konuk oldu ve özellikle maddiyat hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"MADDİYATLA DA SAĞLIKLI BİR İLİŞKİ KURULMALI"

Sabancı, "Bir şeyi alırken fiyatına bakıyor musun?" sorusuna: "Bir şey alırken tabii ki fiyatına bakarım. Zaman içerisinde nereden nereye geldiğini merak ederim. İmkân sahibi olmak başka bir şey, imkanla kötü bir ilişki içerisinde bulunmak başka bir şey. İnsanın maddiyatla da sağlıklı ilişki kurması gerekiyor. Bir şeyin fiyat etiketine bakmamak birini umursamaz yapıyor" yanıtını verdi.

Faruk Sabancı fiyat etiketine bakıyor mu? Maddiyat hakkında dikkat çeken sözler
Faruk Sabancı fiyat etiketine bakıyor mu? Maddiyat hakkında dikkat çeken sözler

Faruk Sabancı, Esra Bilgiç, Magazin, Sözler, Son Dakika

Son Dakika Magazin Faruk Sabancı fiyat etiketine bakıyor mu? Maddiyat hakkında dikkat çeken sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Casper:
    Dede parası Yiyenler Bunlar 11 7 Yanıtla
  • Aylin null:
    helal olsun gerçekten kibirsiz bir insan 9 4 Yanıtla
  • Casper:
    Saba Tümer Kendi konuşuyor Kendi Konuşuyor Kendi Gülüyor Gereksiz 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
18:23 Ege Denizi’nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:11 HÜDA PAR’dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne cevap HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
17:17 Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?
17:03 Bitcoin neden yükseliyor Bitcoin neden yükseliyor?
16:36 İstanbul’da kar şiddetlendi Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu
16:34 Vatandaşın kar çilesi Patron ’işe gel’ deyince böyle isyan etti Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti
16:26 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba gönderme Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 15:57:32. #1.13#
SON DAKİKA: Faruk Sabancı fiyat etiketine bakıyor mu? Maddiyat hakkında dikkat çeken sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.