Fatih Kısaparmak: 'Lüks mekanlara çıkmam, halkımla buluşmayı tercih ediyorum' - Son Dakika
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Fatih Kısaparmak: 'Lüks mekanlara çıkmam, halkımla buluşmayı tercih ediyorum'

Fatih Kısaparmak: \'Lüks mekanlara çıkmam, halkımla buluşmayı tercih ediyorum\'

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Fatih Kısaparmak, ödül gecesinde yaptığı açıklamada, sadece halk konserleri verdiğini ve lüks mekanlara çıkmadığını belirtti. Kısaparmak, gariban bir çocuk olduğunu ve konserlerine herkesin gelebilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Mustafa Keser'in kendisine yönelik eleştirilerine de yanıt verdi.

15.05.2024 13:08
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Fatih Kısaparmak önceki akşam Maltepe Üniversitesi'ndeki bir ödül gecesine katıldı.

Muhabirlerin "Sizi sahnelerde göremiyoruz" yorumu üzerine sadece halk konserleri verdiğini söyleyen ünlü isim sözleriyle dikkat çekti.

Kısaparmak "Anadolu'yu gezip halkımla kavuşmayı tercih ediyorum. Lüks bir mekana, 3-5 milyon TL verseler çıkmam.

Ben de gariban çocuğuydum. Benim konserlerime cebine 20 lira koyan biri gelebilmeli" diye sitem etti.

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Kısaparmak son olarak Mustafa Keser'in hedefindeydi. Keser "Fatih Kısaparmak, kendi kendine 'Türkü Baba' lakabı taktı.

Türkü babalık ona kalana kadar önünde bin tane adam var. O türkü baba olacak en son adam hatta baba bile olamaz" diyerek şoke etmişti.

Kaynak: Magazinkolik

Ünlüler, Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fatih Kısaparmak: 'Lüks mekanlara çıkmam, halkımla buluşmayı tercih ediyorum' - Son Dakika

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