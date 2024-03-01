Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu - Son Dakika
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Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu

Şarkılarının yanı sıra estetikleriyle de sık sık adından söz ettiren Fatih Ürek, son fotoğrafında filtrenin dozunu kaçırınca alay konusu oldu.

01.03.2024 15:59  Güncelleme: 16:25
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Dansları, şarkıları ve katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla magazin basınında geniş yankı uyandıran Fatih Ürek, son yıllarda neredeyse herkesin kullanmaya başladığı filtrenin dozunu kaçırınca sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Ürek, son olarak bir arkadaşıyla fotoğrafını paylaşarak "Benim tatlı arkadaşım Elif'imizin doğum günü gecesi. Tabii ki gıybetsiz olmaz. İyi ki varsın doğum günün kutlu olsun" notunu yazdı. Ürek'in fotoğrafta kendi yüzüne yaptığı filtreden dolayı gözleri şaşı oldu ve görenler tanımakta zorlandı. Filtreyi abartan şarkıcının paylaşımına "Kimse sizi uyarmıyor mu?" ve "Takma surat gibi olmuş" yorumları yapıldı.

İşte Fatih Ürek'in fotoğrafına gelen bazı yorumlar...

Fatih Ürek, fotoğrafına yaptığı filtrenin dozunu kaçırınca alay konusu oldu
Fatih Ürek, fotoğrafına yaptığı filtrenin dozunu kaçırınca alay konusu oldu
Fatih Ürek, fotoğrafına yaptığı filtrenin dozunu kaçırınca alay konusu oldu
Fatih Ürek, fotoğrafına yaptığı filtrenin dozunu kaçırınca alay konusu oldu
Fatih Ürek, fotoğrafına yaptığı filtrenin dozunu kaçırınca alay konusu oldu
Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu

Fatih Ürek, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu - Son Dakika
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