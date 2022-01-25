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Fatma Girik'in vasiyeti ortaya çıktı - Son Dakika

Fatma Girik'in vasiyeti ortaya çıktı

25.01.2022 11:18
Fatma Girik'in vasiyeti ortaya çıktı

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Fatma Girik, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Girik'in vasiyetnamesini ortaya çıktı. İşte detaylar...

Oyuncu Fatma Girik'in vasiyetnamesini hazırladığı ve mal varlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı'ya bıraktığı ortaya çıktı. Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden Fatma Girik, mirasını kardeşi Müyesser Turan'ın kızı Ahu Turanlı'ya bırakacak. Özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışan Turanlı, bebekliğinden bugüne teyzesinin göz bebeği.

YeniÇağ'da yer alan habere göre; Girik'in yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan koruyucu aile olarak yanına aldığı manevi kızı Ahu'ya da mirasından pay ayırdığı öğrenildi.

"MEMDUH'A KAVUŞACAĞIM"

Fatma Girik'in ölüm haberi sonrası usta oyuncunun ölümle ilgili söylediği sözler gündem oldu. Girik "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh'a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin" demişti.

"SESSİZ SEDASIZ GİDECEĞİM"

Fatma Girik ölümünden sonra nasıl bir cenaze töreni istediğini de söylemişti. Girik açıklamasında "Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum" ifadesini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik, tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirmişti. Girik'in ölüm nedeniyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Covid 19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti" denildi.

Girik için 25 Ocak'ta Şişli Belediyesi'nde yapılacak anma töreni İstanbul'u etkisi altına alan kar nedeniyle iptal edildi. Girik'in 11.00 Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'ndeki anma töreninden sonra cenazesi öğle namazına mütekiben Teşvikiye Camii'nde kılınacaktı. Girik'in cenazesi defnedilmek üzere daha sonra Bodrum'a gönderilecek.

"İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ"

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin Twitter'dan, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak Fatma Girik Anma Törenimiz maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kıymetli Başkanım, yoldaşım Fatma Girik'in cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde sosyal medya hesaplarımdan sizlerle paylaşacağım" diye yazdı. Usta sanatçı, 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanı görevini üstlenmişti.

Fatma Girik'in vasiyeti ortaya çıktı
Fatma Girik'in vasiyeti ortaya çıktı
Fatma Girik'in vasiyeti ortaya çıktı

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Fatma Girik, Yeşilçam, Şişli, Vefat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Fatma Girik'in vasiyeti ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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