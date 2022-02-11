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Fatma Girik'in ölümü sonrası skandal iddia! Hesabından yüklü miktarda parayı kim çekti? - Son Dakika

Fatma Girik'in ölümü sonrası skandal iddia! Hesabından yüklü miktarda parayı kim çekti?

11.02.2022 21:09

Usta oyuncu Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik'ın avukatı Akın Centilmen, Fatma Girik'in ölümünden sonra hesabından 2 milyon lira para çekildiğini açıkladı. Girik'in yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açacaklarını belirten Günay Girik'in avukatı, "Ayın 31'inde Ahu Hanım İstanbul'a gitmiş. 2019-2020 yıllarında Fatma Hanım, Ahu Hanım'a hesabının kontrolü için bazı yetkiler vermiş" açıklamasını yaptı.

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, ablasının hastanede bilerek öldürüldüğünü öne sürerek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açtı. Cumhuriyet'in haberine göre; avukat Akın Centilmen, Fatma Girik'in ölümünden sonra Girik'in hesabından yüklü bir miktar para çekildiğini iddia etti.

"FATMA HANIM, AHU HANIM'A HESABININ KONTROLÜ İÇİN YETKİLER VERMİŞ"

Dava açıldıktan sonra Fatma Girik'in banka hesabını kontrol etmek için talepte bulunduklarını belirten Centilmen, ''27'sinde Fatma Hanım'ı defnettik. 27'sinden sonra suç duyurusunda bulunduk ve bir yandan da mallara tedbir konulsun istedik. Ahu Hanım, 'Biz evimizdeyiz, acımızı yaşıyoruz. Kimseyle konuşmak istemiyoruz'' dedi. Ama sonradan öğrendik ki, ayın 31'inde Ahu Hanım İstanbul'a gitmiş. 2019-2020 yıllarında Fatma Hanım, Ahu Hanım'a hesabının kontrolü için bazı yetkiler vermiş'' ifadelerini kullandı.

Fatma Girik'in ölümü sonrası bomba iddia! Hesabından yüklü miktarda parayı kim çekti?

''HESAPTAN İKİ MİLYON LİRA ÇEKİLMİŞ''

Yaşanan olayda iyi bir niyet görmediğini ve ne varsa peşine düşeceklerini söyleyen Centilmen, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir bankanın şubesinden iki milyon lira çekildiğine dair bir işlem gerçekleştiğini, ancak kendisine şu an için gönderilen belgenin ıslak imzalı olmadığını iddia etti.

''BAZI İNSANLAR BU DAVADA TANIK OLACAKLAR''

Ahu Turanlı'nın Fatma Girik'in bakıcısı hakkında suç duyurusunda da bulunduğunu belirten Centilmen, sözlerine şu şekilde son verdi:

''Defnettikten dört gün sonra, bir insan evladı gidip de hesaptan iki milyon TL çeker mi? Halbuki o anda bakıcının yanında olduğu belli. O anda ondan sorumlu insan kim? Oradaki insanlar şahit. İsim vermemekle birlikte, bazı insanlar bu davada tanık olacaklar. Bu insanlar, 'Arkadaşımız, göz göre göre ihmale kurban gitti' diyorlar.''

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Fatma Girik, Cumhuriyet, Yeşilçam, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fatma Girik'in ölümü sonrası skandal iddia! Hesabından yüklü miktarda parayı kim çekti? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Fatma Girik'in ölümü sonrası skandal iddia! Hesabından yüklü miktarda parayı kim çekti? - Son Dakika
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