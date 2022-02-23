Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Açık ve net, aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır - Son Dakika

Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? sorusu yanıt beklerken Piyanist ve besteci Fazıl Say, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamaya yer verdi.

FAZIL SAY SOSYAL MEDYA HESABINDAN CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLADI

Fazıl Say, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu'nun ve tüm CHP'lilerin çok iyi anlaması gereken bir şey var; bu toplum umutlarla ayakta kalabildi. Umutlar tükenirse, bu iş bitecek, milyonların umutları... Ve o umutlar, bir tek anketlere de topluma da yansıyan rakamlardadır. Açık ve net; aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır." ifadesine yer verdi.

"MANSUR YAVAŞ DA İDDİALI BİR ADAY"

Say, bir takipçisinin "Hemen tamamlamak isterim izninizle, ya da Mansur Yavaş olmalıdır" sözleri üzerine de "Evet olabilir. Emin değilim. İmamoğlu'nun tüm topluma etkisinin ve inandırıcılığının daha derin daha kapsamlı olacağını düşünüyorum. Bir kere; aday Kılıçdaroğlu olmamalı. Mansur Yavaş da iddialı bir aday olur. Elbette destekleriz. Ancak İmamoğlu çok daha yüksek bir rakama varır" dedi.