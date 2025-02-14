Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı - Son Dakika
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Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

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14 Şubat'ta yalnız olan bir kişiyle 400 bin lira karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyuran fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı.

14.02.2025 16:53  Güncelleme: 17:18
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OnlyFans'ta yaptığı müstehcen paylaşımlarla bilinen fenomen Merve Taşkın, sosyal medya hesabından şaşırtan bir ilan verdi. Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yalnız olanlar için 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını söyledi. Cinsiyet fark etmediğini söyleyen Taşkın, özelliklerini yazarak ilgi çekmeye çalıştı.

MERVE TAŞKIN GÖZALTINDA

Paylaşımla ilgili vatandaşlardan CİMER'e şikayet yağdı. Tepkilerin ardından Merve Taşkın gözaltına alındı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanan Merve Taşkın, geçtiğimiz yıl suçlamalardan beraat etmişti.

Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

Sevgililer Günü, Merve Taşkın, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren:
    ne yapmis kiz millet gzili yapiyor bu 400 bin aliyor amac korkutmak 1 0 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    ne şuç işlemiş küçüğün rızası mı var demiş yoksa bir kereden bir şey olmaz mı demiş 0 0 Yanıtla
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