Survivor'da yarışmacının zor anları! Havuza düştü, sudan çıkamadı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023, dün akşam nefes kesen 44. bölümüyle ekrana geldi. Yarışmada dokunulmazlık oyunu esnasında gönüllüler takımı yarışmacılarından Kardelen panik dolu anlar yaşadı.

SUDAN ÇIKAMADI

Havuzda oynanan dokunulmazlık oyununun Kadınlar bölümünün son sayısında Kardelen ve Merve karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin hakim olduğu oyunda kaybeden Kardelen, havuza düşünce çıkamadı. Su yutmaya başlayan batan Kardelen'in yardımına diğer yarışmacılar yetişti. O anlar da gönüllüler takımından Elanur gözyaşlarına boğuldu.

Havuzdan çıktıktan sonra gözyaşlarına boğulan Kardelen, bacağına kramp girince yüzemediğini söyledi.