Survivor'da yarışmacının zor anları! Havuza düştü, sudan çıkamadı - Son Dakika
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Survivor'da yarışmacının zor anları! Havuza düştü, sudan çıkamadı

21.03.2023 16:32

Fenomen yarışma programı Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde gönüllüler takımında yer alan Kardelen, dokunulmazlık oyununda düştüğü havuzda korku dolu anlar yaşadı. Sudan bir türlü çıkamayan Kardelen, diğer yarışmacıların yardımıyla kurtuldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023, dün akşam nefes kesen 44. bölümüyle ekrana geldi. Yarışmada dokunulmazlık oyunu esnasında gönüllüler takımı yarışmacılarından Kardelen panik dolu anlar yaşadı.

SUDAN ÇIKAMADI

Havuzda oynanan dokunulmazlık oyununun Kadınlar bölümünün son sayısında Kardelen ve Merve karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin hakim olduğu oyunda kaybeden Kardelen, havuza düşünce çıkamadı. Su yutmaya başlayan batan Kardelen'in yardımına diğer yarışmacılar yetişti. O anlar da gönüllüler takımından Elanur gözyaşlarına boğuldu.

Havuzdan çıktıktan sonra gözyaşlarına boğulan Kardelen, bacağına kramp girince yüzemediğini söyledi.

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YORUMLAR (3)
  • Bulent Cebeci: Reyting oyunları bunlar izlenme oranı düşünce yazmışlar senaryoyu Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Nuray Yigit: kırmızı takımdaki nefise birinci olsa ne olur saygı sıfır halkın birincisi asla olamaz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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