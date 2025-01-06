Ferdi Tayfur'un Cenaze Töreni - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un Cenaze Töreni

Ferdi Tayfur\'un Cenaze Töreni

Necla Nazır, Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşananları ve duygularını aktardı.

06.01.2025 16:18
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"Neler Oluyor Hayatta" programında 2 Ocak tarihinde hayatını kaybeden arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'un tıklım tıklım dolup taşan cenaze töreni konuşuldu. Tayfur'un eski hayat arkadaşı ve bir döneme filmleriyle damga vuran sanatçı Necla Nazır, canlı yayına katıldı. Nazır, hem 33 yıllık hayat arkadaşı Ferdi Tayfur'u anlattı hem de kızı Tuğçe Tayfur ile kuzeni arasında cenazede yaşanan büyük gerilimi yorumladı.

Sanatçı Necla Nazır, Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına özel olarak katıldığını, çok üzgün ve yorgun olduğunu dile getirdi. Bundan sonra hiçbir magazin programına katılmak istemediğini söyledi. Duygularını son kez "Neler Oluyor Hayatta" programında ifade ettiğini söyleyen Nazır, "Şu anda Ferdi Bey'in sadece duaya ihtiyacı var. Ona saygım, sevgim, hürmetim çok büyük. Nurlar içinde yatsın. Bir nebze hakkım varsa üzerinde; anamın ak sütü gibi helal olsun. Çok üzgün ve dalgınım" ifadelerini kullandı. Cenazede kızı Tuğçe ve kuzeni arasında yaşanan gerilim ile ilgili soruya ise "Ferdi Bey'i artık bizimle ilgili konularda rahatsız etmek istemiyorum, o huzur içinde uyusun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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