Ferman Akgül hakkında şok gerçek! Bakın kiminle evlendi

Türkçe alternatif rock müziğin MTV ödüllü grubu Manga'nın solisti Ferman Akgül'ün özel hayatıyla ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

EVLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU...

Şarkıcı Ferman Akgül'ün, iki çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile evli olduğunu düşünülüyordu.

Ferman Akgül, yaptığı paylaşımla Danimarkalı Bettina Kuperman ile evlendiğini açıkladı.

"KISACASI BİZ EVLENDİK"

Bugüne kadar iki çocuğunun annesiyle neden evlenemediğini açıklayan Akgül, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklu ve evli! İki ülke arasındaki belge farklılıklarından dolayı orada mı olsun burada mı, yazın mı olsun kışın mı, yok çocuklar doğuyor bi bekleyelim diye diye on sene geçmiş.

Her seneki Christmas ve doğum günüm kombosuna bir de resmi nikahımızı ekleyelim artık dedik : ) Kısacası biz evlendik. Seni seviyorum Bettina Kuperman Akgül.

Artık resmi olarak Sivas ve Angara'lısın : ) 26.12.2021... Şahitlerimiz Özgür Can Öney, Alper Akgül ve Bodrum Belediye'sine teşekkürlerimizle" notuyla Bodrum'daki nikahtan fotoğraflar paylaştı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da hukuk yüksek lisansı yapmış olan Bettina Kuperman, yönetim danışmanlığı, stratejik planlama, iletişim ve marka geliştirme alanlarında çalışıyor.