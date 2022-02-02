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Fikret Orman Açıkladı: Konu 65 Bin TL Değil, Racon Mevzusu - Son Dakika

Fikret Orman Açıkladı: Konu 65 Bin TL Değil, Racon Mevzusu

02.02.2022 09:20
Fikret Orman Açıkladı: Konu 65 Bin TL Değil, Racon Mevzusu

Sır perdesi aralanıyor. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili konuştu. işte detaylar...

Ece Erkin'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili Beşiktaş eski başkanı açıklamalarda bulundu. O gece olay olmadan mekanda birlikte olduklarını söyleyen Fikret Orman, yaşanan olayla ilgili detaylar verdi. Kan donduran olayla ilgili bilgi veren Beşiktaş başkanı flaş sözler kullandı. Konunun medyada çıkan 65 bin TL'lik olay olmadığını açıklayan Orman, "Mevzu 65 bin değil de bir racon konusu duydugum kadarıyla, yapan çocuk da 1997'li." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Eken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün sır perdesi aralanıyor. O gece yaşanan olaydan hemen önce mekandan ayrılan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman detayları paylaştı. Kan donduran olayın 65 bin TL'den kaynaklanmadığını ifade eden Orman, daha önce konuşulmayan detayları herkesle paylaştı.

"O GECEDEN ÖNCE GÖRÜŞELİM DEDİ GÖRÜŞTÜK"

Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden hemen önce birlikte olduklarını söyleyerek, "Şafak bana çok yakın biriydi. Ben onun abisi sayılırdım. Her zaman bir sıkıntısı olsa gelip bana anlatırdı. Olay yaşanmadan önce zaten beraberdik. Gayet mutluydu ve hiçbir sıkıntısı yoktu. Beşiktaş ile ilgili bir toplantı değil, sohbet amaçlı önceden görüşelim dedi görüştük" dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgiler veren Fikret Orman, konunun 65 bin TL'nin ötesinde olduğunu vurguladı. Orman, Halk TV'ye katıldığı programda, "Yasadışı bahis falan benim duyduğum şeyler değil. Bunu emniyet güçlerimiz zaten araştırıyordur. Benim duyduğum olay, bir ev alımı olmuş, buranın üstüne ek para istenmiş. Ama konu 65 bin TL değil de bir racon mevzusu. Benim duyduklarım bunlar. Zaten yapan çocuk da 1997'li" dedi.
Fikret Orman Açıkladı: Konu 65 Bin TL Değil, Racon Mevzusu
Fikret Orman Açıkladı: Konu 65 Bin TL Değil, Racon Mevzusu

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Fikret Orman, Türk Lirası, Beşiktaş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Fikret Orman Açıkladı: Konu 65 Bin TL Değil, Racon Mevzusu - Son Dakika Magazin


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