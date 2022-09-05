Bu sezon final yapacak Yasak Elma, ünlü oyuncu Bekir Aksoy'u kadrosuna kattı - Son Dakika
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Bu sezon final yapacak Yasak Elma, ünlü oyuncu Bekir Aksoy'u kadrosuna kattı

05.09.2022 11:00
Bu sezon final yapacak Yasak Elma, ünlü oyuncu Bekir Aksoy'u kadrosuna kattı

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesi yakalayan Yasak Elma dizisi, bu sezon final yapıyor. Dizinin final sezonunda ünlü oyuncu Bekir Aksoy'un da yer alacağı öğrenildi.

Türkiye'de izleyicilerin hayli ilgi gösterdiği dizilerden biri de FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma oldu. 2018 yılından bu yana ekranlarda olan Yasak Elma, bu sezon final yaparak bir efsanenin bitmesine neden olacak. Ancak yapım ekibi, final sezonuna güçlü girmek için kolları sıvadı.

ÇEKİMLER BAŞLIYOR

Usta yapımcı Fatih Aksoy'un imza attığı FOX'un "Yasak Elma" dizisinin 6. sezon çekimleri başlıyor. Salı günü sete çıkması planlanan diziyi Melis Civelek ile Zeynep Gür yazıyor. Geçen sezon sonunda trafik kazası sahnesi yaşanmış ve bu kazada Çağatay (Berk Oktay) ölmüştü.

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BEKİR AKSOY TRANSFER EDİLDİ

Dizinin yeni sezonu 2 yıllık zaman atlamasıyla başlayacak. İlk sahnelerde Doğan (Murat Aygen) cinayete azmettirmekten hapistedir. Holdingin başına geçen Yıldız (Eda Ece) Doğan hapisteyken kızı Ceylan'ı dünyaya getirmiştir. Yine birbirinden eğlenceli sahnenin yer aldığı dizinin yeni oyuncuları da yavaş yavaş belli oluyor. Bu sezon ekranlara veda edecek olan dizinin en flaş ismi yeni transfer Bekir Aksoy olacağa benziyor.

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Yasak Elma, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bu sezon final yapacak Yasak Elma, ünlü oyuncu Bekir Aksoy'u kadrosuna kattı - Son Dakika


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