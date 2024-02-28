Fransa'da Alain Delon'un evinde 72 silah ve 3 binden fazla mermi bulundu - Son Dakika
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Fransa'da Alain Delon'un evinde 72 silah ve 3 binden fazla mermi bulundu

Fransa\'da Alain Delon\'un evinde 72 silah ve 3 binden fazla mermi bulundu

Fransız sinemasının efsanevi yıldızı Alain Delon'un evinde yapılan aramada, 72 silah ve 3 binden fazla mermi bulundu. Savcılar, Delon'un silah ruhsatının olmadığını belirtti. Delon'un sağlık durumu son yıllarda kötüye gitmiş ve ailesi arasındaki anlaşmazlıklar da gündemdeydi. Ünlü aktör son olarak 2019 Cannes Film Festivali'nde görülmüştü.

28.02.2024 16:16
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Fransa'da polis, sinemanın efsane yıldızı Alain Delon'un evinde 72 silah ve 3 binden fazla mermi buldu.

Fransız sinemasının altın çağının yıldızı olan 88 yaşındaki oyuncunun Douchy-Montcorbon'daki evinde bir de atış poligonu bulundu.

BBC'nin aktardığı habere göre savcılar, Delon'un silah ruhsatının olmadığını söyledi. Salı günü yapılan arama, mahkeme tarafından gönderilen bir yetkilinin Delon'un evinde bir silah fark etmesi ve hakimi uyarması üzerine gerçekleşti.

Delon'un sağlığı, 2019'da felç geçirmesinin ardından son yıllarda kötü durumdaydı. Ailesindeki anlaşmazlıklar ve üç çocuğu arasında mahkemeye yansıyan kavga da, Fransa'da son dönemde manşetlerde yer alıyordu.

Delon kamuoyu önünde aktör olarak son kez 2019 Cannes Film Festivali'nde çıkmıştı. Ünlü isim Eylül 2019'da arkadaşı ve film yıldızı Jean-Paul Belmondo'nun Paris'teki cenazesine katılmıştı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Fransa'da Alain Delon'un evinde 72 silah ve 3 binden fazla mermi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Alain Delon'un evinde 72 silah ve 3 binden fazla mermi bulundu - Son Dakika
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