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Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı - Son Dakika

Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı

14.10.2021 11:22

Fulya ile Umudum Olsun programına çıkan Mustafa Önal, eşinin 3 ay boyunca kardeşlerim diyerek eve aldığı adamlarla birliktelik yaşadığını söyledi. 1,5 yıldır haber alamadığı eşini bulmak için yayına katılan Önal, Öztürk'ten yardım istedi.

FOX TV'de yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programının dün yayınlanan bölümünde ilginç bir konu işlenmeye başlandı. Canlı yayına çıkan Mustafa Önal, 18 Haziran 2020'de evi terk eden eşi Yasemin Hanım'a seslendi.

"BANA KARDEŞİM DEDİĞİ ADAMLA YATTI"

Eşinin tam 3,5 ay boyunca "Üvey kardeşim ve amcam" dediği kişileri eve aldığını anlatan Öcal, "'Kardeşimi çok özledim onunla yatmak istiyorum' deyip onun yanında yattı. Kardeşi, polis verdiği ifadesinde Yasemin'in Trabzon'da imam nikahlı olarak biriyle yaşadığını söylemiş. 7 sene ekmeğimi yedi, ona da ihanet etti. Bir an evvel yüzleşmek ve temize çıkmayı istiyorum" dedi.

Yasemin Hanım'ın fotoğrafını daha önce de ekrana verdiklerini ancak herhangi bir ihbar gelmediğini söyleyen Fulya Öztürk, "Başına bir şey gelmesinden korkuyorum" dedi.

Fulya ile Umudun Olsun, Mustafa Önal, Haziran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının 'Kardeşim' diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı - Son Dakika
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