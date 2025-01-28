Yönetmenliğini Levent Onan'ın, başrollerini ise Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür'ün üstlendiği 'Aşkın Dünkü Çocukları' filmi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Kadronun 'Şampiyonlar Ligi' olarak nitelendirildiği filminin galası da yapıldı. Ünlü isimler geceye adeta akın etti.
Gecenin en çok konuşulan olayı ise Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'e karşı sergilediği davranışlaroldu. Basın mensupları tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu.
Avşar'ın davranışlarına sosyal medya kullanıcılarından; "Uğur Yücel: Benim bu kadınla aynı filmde ne işim var diyor beden diliyle", "Hiç komik değil", "Tatlılığı hiç bitmeyen kadın", "Hep bir ilgi mıknatısı olma- rol çalma- öne çıkma numaraları. Bıkmadı!" şeklinde yorumlar geldi.
Son Dakika › Magazin › Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'e karşı sergilediği davranışlar gündem oldu - Son Dakika
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