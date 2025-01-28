Hülya Avşar\'ın Uğur Yücel\'e karşı sergilediği davranışlar gündem oldu

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Yönetmenliğini Levent Onan'ın, başrollerini ise Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür'ün üstlendiği 'Aşkın Dünkü Çocukları' filmi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

GALAYA ÜNLÜ AKINI

Kadronun 'Şampiyonlar Ligi' olarak nitelendirildiği filminin galası da yapıldı. Ünlü isimler geceye adeta akın etti.

HÜLYA AVŞAR'IN DAVRANIŞLARI DAMGA VURDU

Gecenin en çok konuşulan olayı ise Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'e karşı sergilediği davranışlaroldu. Basın mensupları tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ ÜSTÜNE ELEŞTİRİ

Avşar'ın davranışlarına sosyal medya kullanıcılarından; "Uğur Yücel: Benim bu kadınla aynı filmde ne işim var diyor beden diliyle", "Hiç komik değil", "Tatlılığı hiç bitmeyen kadın", "Hep bir ilgi mıknatısı olma- rol çalma- öne çıkma numaraları. Bıkmadı!" şeklinde yorumlar geldi.