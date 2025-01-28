Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'e karşı sergilediği davranışlar gündem oldu - Son Dakika
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Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'e karşı sergilediği davranışlar gündem oldu

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Başrollerini Uğur Yücel ve Hülya Avşar'ın üstlendiği 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin galası yapıldı. Ünlülerin adeta akın ettiği gala gecesine damgasını vuran ise Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'e karşı sergilediği davranışlar oldu.

28.01.2025 23:24  Güncelleme: 23:35
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Yönetmenliğini Levent Onan'ın, başrollerini ise Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür'ün üstlendiği 'Aşkın Dünkü Çocukları' filmi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Galaya damga vurdu! Hülya Avşar yine yaptı yapacağını

GALAYA ÜNLÜ AKINI

Kadronun 'Şampiyonlar Ligi' olarak nitelendirildiği filminin galası da yapıldı. Ünlü isimler geceye adeta akın etti.

HÜLYA AVŞAR'IN DAVRANIŞLARI DAMGA VURDU

Gecenin en çok konuşulan olayı ise Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'e karşı sergilediği davranışlaroldu. Basın mensupları tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu.

Galaya damga vurdu! Hülya Avşar yine yaptı yapacağını

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ ÜSTÜNE ELEŞTİRİ

Avşar'ın davranışlarına sosyal medya kullanıcılarından; "Uğur Yücel: Benim bu kadınla aynı filmde ne işim var diyor beden diliyle", "Hiç komik değil", "Tatlılığı hiç bitmeyen kadın", "Hep bir ilgi mıknatısı olma- rol çalma- öne çıkma numaraları. Bıkmadı!" şeklinde yorumlar geldi.

Hülya Avşar\'ın Uğur Yücel\'e karşı sergilediği davranışlar gündem oldu

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Son Dakika Magazin Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'e karşı sergilediği davranışlar gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Kendimi bildim bileli Hülya avşar, seda sayan. Şunları televizyon dünyasından bi kaldırın atın artık. 115 9 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    hülya avsar varsa ben yokum 82 6 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Bence oyunculuğa yakışmayan davranışlar sergiliyor 64 8 Yanıtla
  • monşer null:
    Tatlı ve Şımarık Kadın Bu 17 37 Yanıtla
  • Oğuz Özen:
    çok egolu ve ezik,yaşlılık bunalımına girmiş kesinlikle,bu tavırlar aslında bittiğinin bir göstergesi 46 4 Yanıtla
  • Apple User:
    yanıyor zahar 25 6 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    görgüsüz olunca insan .. 21 1 Yanıtla
  • O. Sazak:
    artık bı durul ya.. bu yaşta da hala şımarık bi çocuk gibi olamazsın.. istiyor ki ilgi hep onda olsun.. :/ 18 0 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Hülya Avşar artık her yaptığın gündem olmuyor kimsenin umrunda değil 6 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'e karşı sergilediği davranışlar gündem oldu - Son Dakika
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